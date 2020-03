Inicio Noticias Nacional En Morena, no permitiremos albazo para imponer encuesta cerrada: Rojas

En Morena, no permitiremos albazo para imponer encuesta cerrada: Rojas Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a presidir la dirigencia nacional de Morena, dijo a Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino del partido, que no permitirá un albazo para que se imponga una “encuesta cerrada” en la elección interna, para elegir a quien ocupará el cargo. Así lo manifestó a través de un video que difundió este domingo, donde aseguró que Yeidckol Polevnsky Gurwitz, secretaria general del partido, y el diputado Mario Delgado Carrillo, líder de Morena en la Cámara Baja, –ambos también aspirantes a dirigir el CEN– coinciden con él para impedir que se aplique una encuesta “a modo”. “Ya hablé con doña Yeidckol Polevnsky y MarioDelgado. No vamos a permitir que haya encuesta cerrada a padrón cerrado. Tiene que ser, como dijo el tribunal (electoral federal) y como sugirió el presidente de México y nuestro fundador, Andrés Manuel López Obrador, una encuesta abierta», afirmó Lo anterior, a propósito de la asamblea de directiva estatal de Morena en Veracruz, celebrada el sábado, donde Ramírez Cuéllar designó como delegados del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a Juan Javier Gómez Cazarín, Esteban Ramírez Zepeda, Enrique Villegas Jaime, Humberto Pérez Bernabé y José Magdaleno Rosales Torres, quienes “tendrán funciones muy limitadas”. Esta acción fue calificada por Rojas Díaz Durán como una “imposición”, pues acusó que se hizo en el marco de la contingencia nacional por el Covid-19, sin convocatoria y “a escondidas de la militancia”. Cabe recordar que el también senador suplente ha defendido que la reposición de los comicios internos para renovar dirigencias, ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), debe realizarse mediante encuestas abiertas a los “millones” de militantes y simpatizantes de Morena. https://www.youtube.com/watch?v=kiR5P-ZRhUg Alejandro Rojas Díaz Durán Alfonso Ramírez Cuéllar morena

