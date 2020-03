Inicio Noticias Puebla Pide Comuna cierre de balnearios, centros comerciales y clubes durante un mes

Pide Comuna cierre de balnearios, centros comerciales y clubes durante un mes Por la contingencia sanitaria del Covid-19, el ayuntamiento de Puebla pidió a balnearios, centros comerciales o clubes suspender actividades un mes, mientras que a los supermercados, no permitir que laboren personas mayores de 60 años ni embarazadas. En un comunicado de prensa, la Comuna hizo un llamado a los establecimientos comerciales que involucren la concentración de personas (auditorios, balnearios, centros comerciales, centros deportivos y sociales, cines, clubes de servicio, sociales o deportivo, estadios, gimnasios, plazas comerciales y salones para eventos sociales) suspendan temporalmente sus actividades a partir del día 20 de marzo hasta el día 20 de abril del año en curso. A los establecimientos de servicios abiertos al público (supermercados), les solicitó que observen de forma estricta las medidas preventivas y protocolos siendo los siguientes: • Colocar dispensadores de gel antibacterial a base de alcohol al 76 por ciento en los accesos principales, controlando su aplicación por el personal del establecimiento. • Hacer limpieza y desinfección constante en los carritos de compras, canastas y utensilios de uso común. • El personal de cajas deberá hacer uso constante de gel antibacterial a base de alcohol al 76 por ciento, así como de cubrebocas y guantes. • No permitir laborar al personal que cumpla con los siguientes supuesto: mayores de 60 años, con alguna enfermedad crónica degenerativa o sistema inmune comprometido y a las mujeres embarazadas o en lactancia. • Desinfección constante de baños, así como contar con el abastecimiento de jabón. A los compradores, conminó a acudir solamente una persona a hacer las compras, evitando hacerlo en grupo y en familia; comprar estrictamente lo necesario; en las filas de cajas, guardar una distancia de 1.50 metros (2 pasos) entre una persona y otra. También, seguir las recomendaciones de prevención señaladas por la autoridad sanitaria, así como las emitidas por el ayuntamiento de Puebla y evitar acudir a lugares con concentración de personas, mantenerse en sus domicilios y limitar su desplazamiento a causas estrictamente necesarias. coronavirus Puebla covid-19 Covid-19 Puebla

