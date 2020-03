Inicio Noticias Economía Empresas automotrices cierran en México y en el mundo por Covid-19

Your browser does not support the video tag.

Empresas automotrices cierran en México y en el mundo por Covid-19 Empresas automotrices como Volkswagen, Audi, Honda, Ford, Toyota y BMW, anunciaron paro técnico en plantas de México y en partes del mundo, que van desde los dos días hasta un mes, debido a las bajas ventas y para evitar contagios de Covid-19. La productora alemana Audi, del grupo Volkswagen, anunció que frenarán producción en plantas de Puebla debido a la contingencia del virus, y esa medida aplicará en todas sus armadoras en Alemania, Hungría, Bélgica, cuyo será de dos semanas e iniciará el 23 de marzo en el país mexicano, pero en Europa pararán desde el viernes próximo. Asimismo, la empresa japonesa Honda, informó en un comunicado que indica el paro de todas sus plantas en Norteamérica y el centro de manufactura y transmisión de Celaya, en Guanajuato, del 23 de marzo al 31 de marzo. Por otro lado, Ford anunció en un comunicado que detendrán las operaciones en toda América del Norte, incluyendo plantas como Sonora, Estado de México, Chihuahua y Guanajuato, a partir del 19 hasta el 30 de marzo. De la misma forma Toyota cerrará sus plantas en Guanajuato y Baja California, pero solo lo hará dos días, el 23 y 24 de marzo. El fabricante alemán BMW, anunció el pasado miércoles que desde ese día cerró fábricas en Europa y Sudáfrica hasta el próximo 19 de abril, sin embargo no hay noticias de paro en la ensambladora de San Luis Potosí. audi bmw covid-19 ford Honda paro técnico Toyota Volkswagen

Etiqueta: audi bmw covid-19 ford Honda paro técnico Toyota Volkswagen