Cancelan programa de verificación en Puebla y van por 48 nuevos centros La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), Beatriz Manrique Guevara, anunció la suspensión del programa de verificación vehicular en Puebla, así como adelantó que se licitarán 48 verificentros. En rueda de prensa este jueves, la funcionaria estatal recordó que fueron clausurados seis establecimientos por incumplir con la Norma Oficial Mexicana, además de que se aplicará la misma medida para los otros 11 que hay en el estado. Por ello, reiteró que la verificación queda sin efecto hasta que se emitan los nuevos lineamientos, además de que no habrá operativos y, por consecuencia, multas, pues cancelar el programa fue una decisión de la dependencia. Explicó que los automovilistas que verificaron durante estos meses se les respetará, y en el caso de los que obtuvieron hologramas tipo 0 y 00 y que tengan la necesidad de circular en la Ciudad de México, lo podrán hacer sin problemas, ya que será vigente. “Hemos hecho diversas inspecciones en las últimas semanas, que aunado a las sanciones que ya había hecho la Profepa a algunos centros de verificación, hemos detectado una serie de violaciones a las normas oficiales y de ahí fue que se dio pie a que realizáramos las clausuras”, pronunció. Comentó que con estas acciones se busca generar una nueva política pública para mejorar la calidad del aire en la entidad, así como para promover que los propietarios de vehículos verifiquen sin problema y cumplan con este requisito. En este sentido, explicó que se licitarán 48 espacios de verificación en el estado para que más poblanos tengan oportunidad de hacer este trámite medioambiental, ya que hasta enero que fue la fecha límite, sólo el 27 por ciento del padrón vehicular acudió. Se hizo un monopolio, dice Barbosa Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que además de que los verificentros no cumplieron con la normatividad en materia ambiental, en administraciones pasadas consolidaron un monopolio al beneficiar a una misma empresa. Sostuvo que su administración no permitirá violaciones a la ley ni que estos establecimientos sean utilizados como negocio, pues aunque eran distintos nombres de firmas que los tenían a cargo, todas eran del mismo grupo. Al cuestionarlo sobre si se podría actuar contra los propietarios de la empresa a cargo de los centros de verificación, Barbosa Huerta evitó decir si se procedería al sostener que desde hace tiempo se saber quiénes son. medio ambiente Verificentros verificentros Puebla

