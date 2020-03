Inicio Noticias Mundo A nivel global, Covid-19 se contendría en 18 meses: estudio

A nivel global, Covid-19 se contendría en 18 meses: estudio El Colegio Imperial de Londres realizó un estudio en el que analiza el impacto de las medidas para frenar la pandemia del Covid-19 en el mundo, y estimó que el control de la enfermedad durará 18 meses en caso de seguir las recomendaciones y que se obtenga una vacuna. La institución londinense aseguró que para terminar por completo con la diseminación de esta enfermedad se necesitará del desarrollo de un tratamiento y una vacuna, que podría tardar de 12 a 18 meses, sumado a las nuevas medidas de contención del padecimiento. Este análisis publicado por el colegio se basa en los datos del avance de la enfermedad según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre todo en Reino Unido y los Estados Unidos. En las dos regiones de estudio se calcula que en caso de no aplicar las medidas recomendadas podrían tener 250 mil muertes en el Reino Unido y entre un millón y un millón y medio en Estados Unidos. Las medidas para disminuir los contagios incluyen las restricciones a casos aislados en los hogares, es decir quienes tienen síntomas pero no han dado positivo a la enfermedad, cuarentena de 14 días a quienes podrían desarrollarla, distancia social en la población general, que no implica encierros totales, y distancia social rigurosa a quienes tengan 70 años o más, pues los adultos mayores son el sector de la población que se encuentran en la franja de riesgo. Fuente: Forbes México coronavirus covid-19 pandemia

