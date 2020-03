Inicio Noticias Nacional SEP busca que cuidado del ambiente se enseñe en todos los niveles

SEP busca que cuidado del ambiente se enseñe en todos los niveles La Secretaría de Educación Pública (SEP) busca cimentar la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza, como pilar del bienestar humano, para lo cual construye planes de estudio con un mensaje generacional sobre la protección del medio ambiente. Con ese propósito, este miércoles realizó el conversatorio para docentes, pedagogos y especialistas en contenidos de enseñanza Protección del Medio Ambiente, impartido por Julia Carabias Lillo, experta en medio ambiente de El Colegio de México y la UNAM. Respecto al conversatorio, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que estos espacios de reflexión y diálogo son esenciales para que los responsables de la construcción curricular de la Nueva Escuela Mexicana interactúen con expertos e investigadores, a fin de definir los contenidos de los materiales educativos del próximo ciclo escolar. Ante docentes, pedagogos y especialistas en contenidos de enseñanza, el Subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, aseguró que la Nueva Escuela Mexicana debe educar para la responsabilidad social e histórica de preservar los recursos naturales. En tanto, Carabias Lillo sostuvo que la evidencia científica, y el tiempo, confirman los augurios de los años 60 y 70 respecto a la interferencia humana en el funcionamiento de la naturaleza, lo cual perfila la sexta ola global de extinciones masivas en la historia del planeta. Reconoció que no se logró comunicar el mensaje ni el entendimiento de esto. Somos una especie de espectadores catastrofistas, pero alejados de asumir nuestra corresponsabilidad como especie, señaló. Carabias Lillo afirmó que el planeta vive preso del egoísmo, el consumismo, la depredación y la ignorancia, así como de tecnologías sin sustentabilidad ambiental, y con una economía creciente que prioriza la maximización de la ganancia y el incremento del Producto Interno Bruto (PIB). Además, señaló que “quiénes vienen después de nosotros, deben construir una auténtica cultura ambiental y un crecimiento económico sostenido y sustentable, que reduzca la pobreza, mejore la calidad de vida, y motive la prevención y reversión de los procesos de deterioro”. Educación Ambiental SEP sustentabilidad

