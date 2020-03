Inicio Noticias Puebla Por Covid-19, Barbosa cancela Desfile 5 de Mayo y extiende control vehicular

Your browser does not support the video tag.

Por Covid-19, Barbosa cancela Desfile 5 de Mayo y extiende control vehicular El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció la cancelación del desfile conmemorativo a la Batalla del 5 de Mayo por la contingencia del Covid-19, además del aplazamiento del pago del control vehicular hasta mayo y el reemplacamiento iniciará en junio. En rueda de prensa, este miércoles, indicó que estas medidas las tomó porque de acuerdo con información de las autoridades sanitarías a nivel federal, se prevé que la curva epidemiológica de contagios se dará entre abril y mayo y se busca evitar aglomeraciones de personas. En el caso específico del trámite de control vehicular será por medios digitales, lo cual será publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) una vez que la Secretaría de Planeación y Finanzas emita el acuerdo y que no debe pasar del siguiente lunes. El morenista afirmó que la cancelación del desfile es una medida a la que deberán apegarse los municipios en donde igual se realizan, pues lo que se busca es no generar condiciones para que se propague el virus entre la población. “Son precisiones que estamos tomando por la situación que se viene y es ir acompañando con decisiones acorde para la sociedad, toda acción de gobierno, funcionamiento a la vida pública, social, cívica y cultural del estado y de las personas”, pronunció. Ante la pregunta de que si se tiene previsto cerrar oficinas como las del Centro Integral de Servicios (CIS) para evitar la permanencia de muchas personas en los edificios públicos, el mandatario poblano comentó que aún no está definido. Esta cancelación se suma a la postergación de la Feria de Puebla que se pasó de mayo a noviembre de este año, así como a la suspensión de la Procesión de Viernes Santo, misma que fue dada a conocer el martes pasado por el arzobispo Víctor Sánchez Espinoza. Asimismo, adelantó que el gobierno estatal implementará en mercados y centros comerciales, tomar la temperatura que es un indicativo de saber cómo están las personas, ya que gasta el momento no se tiene pensado cerrarlo por ser centros de distribución para los ciudadanos. Mientras que en el caso de los centros penitenciarios, Barbosa Huerta dio a conocer que pidió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que se separen en grupos a los internos, para que no estén en hacinamiento, así como para que puedan limpiarse y puedan mejorarse sus condiciones sanitarias y seguridad. Minimiza críticas por designación de Carla Morales En otro tema, adelantó que luego del decreto anunciado el martes pasado y que aplicará a partir del 23 de marzo, se detectó que serán a mil 48 trabajadores de gobierno que son adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, quienes gozarán de esta medida. Por otra parte, cuestionado sobre las críticas que ha habido por la designación de Carla Morales Aguilar al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, así como porque está embarazada, Barbosa Huerta le deseo “felicidades” porque va a ser mamá. Sostuvo que no es un impedimento su embarazo para asumir el cargo, incluso, aseveró que han sido la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) las que le han “pegado” a la delincuencia en la capital y esto es parte también de los compromisos con los universitarios. Indicó que antes de designarla para dicho cargo habló con ella para conocer su trayectoria y si estaba dispuesta a sumir la seguridad en la Angelópolis, a lo que respondió que sí, y adelantó que será este miércoles por la tarde cuando tome protesta. “Le hemos pegado durísimo a la delincuencia en la capital, durísimo, quién lo ha hecho, la Fiscalía y Policía Estatal, entonces necesitamos una coordinación real entre Guardia Nacional, Ejército, Policía Ministerial y Municipal, para combatir la delincuencia”, asentó. Finalmente, dijo que con este cambio en la capital y los demás que se darán en otros ayuntamientos se espera una coordinación real entre las administraciones municipales y el gobierno, pues “hay un compromiso de limpiar todo”. Control vehicular desfile 5 de mayo Miguel Barbosa Huerta

Etiqueta: Control vehicular desfile 5 de mayo Miguel Barbosa Huerta