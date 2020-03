Inicio Noticias Política Piden en Congreso certificar a notarios que medien en conflictos

Piden en Congreso certificar a notarios que medien en conflictos Una iniciativa turnada al Congreso local busca que los notarios deban certificarse para participar como mediadores en algún conflicto entre ciudadanos; asimismo, los acuerdos alcanzados tendrían validez ante el Centro Estatal de Mediación. El proyecto de ley, enviado por la diputada priista Rocío García Olmedo, señala que los notarios deberán estar validados “en términos de las disposiciones legales aplicables” para poder adquirir la figura de “mediador certificado”. Asimismo, pretende homologar el Código de Procedimientos Civiles y la Ley Estatal de Mediación, para estos acuerdos sean válidos ante el Centro Estatal de Mediación. Es de mencionar, que la legislación vigente estipula que el único órgano con dicha facultad es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). La iniciativa argumenta que el notario tiene la posibilidad de actuar conforme a las leyes aplicables, ya que puede intervenir como consejero, mediador, conciliador o árbitro según se requiera ante la ley. Fue turnada a la turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, y después de ser evaluada sería votada por el pleno. Centro Estatal de Mediación congreso local notarios Rocío García Olmedo

