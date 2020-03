Inicio Noticias Municipios Sierra Norte Exigen reposición de obras en Tenango de las Flores

Exigen reposición de obras en Tenango de las Flores Vecinos de Tenango de las Flores, junta auxiliar de Huauchinango, exigieron al gobierno municipal, encabezado por el morenista Gustavo Vargas Cabrera, la reposición de obras que estaban a un paso de realizarse. Efraín Valderrábano, habitante del lugar, dijo que desde que se canceló la obra buscaron acercamiento con la presidencia municipal para que con el recurso que les llega a ellos repusieran las obras canceladas, sin embargo, no hubo respuesta positiva del ayuntamiento y en el Coplademun de 2019 no fueron contemplados. El 20 de marzo se llevará a cabo la sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) para la priorización de obras en este 2020 y esperan que en esta ocasión se les tome en cuenta para realizar la pavimentación de la calle Luz y Fuerza, así como la construcción de un colector pluvial en El Vergel, obras etiquetadas desde 2018. Expresó que también buscarán un acercamiento con el presidente auxiliar René Eslava para recibir el respaldo de la autoridad local para que su demanda tenga más fuerza y se pueda resolver a la brevedad posible. Las obras a las que hacen referencia se gestionaron por Antorcha en el 2017 y en el 2018 se etiquetó recurso desde la Cámara de Diputados para llevarlas a cabo, sin embargo se dio el cambio de administración municipal, y la Comuna entrante decidió rescindir los contratos con las empresas constructoras de las obras antes mencionadas por supuestos actos de corrupción en obras pasadas. Antorcha Puebla Huauchinango Movimiento Antorchista Puebla Tenango de las Flores

Etiqueta: Antorcha Puebla Huauchinango Movimiento Antorchista Puebla Tenango de las Flores