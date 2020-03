Inicio Noticias Nacional En Tabasco, van 7 muertos por fármaco contaminado en hospital de Pemex

Your browser does not support the video tag.

En Tabasco, van 7 muertos por fármaco contaminado en hospital de Pemex Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la muerte de una séptima persona infectada por la bacteria Klebsiella spp, que contaminó un lote del medicamento Heparina Sódica, destinado a pacientes, hemodiálisis, en su Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco. Lo anterior, en las primeras horas de este miércoles a través de un comunicado, donde abundó que 12 afectados siguen hospitalizados en el área de Medicina Interna y uno en terapia intensiva, luego de que familiares hicieran público el séptimo deceso. El fallecido fue identificado como Nahúm Domínguez, de 72 años, que falleció a las 16:58 horas del martes, cuyos parientes promovieron una queja ante la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (Cecamet). La empresa agregó que fueron atendidos 51 derechohabientes afectados por la administración del producto contaminado. De ellos, 32 fueron egresados por su mejoría. No obstante, familias de pacientes denunciaron que van 12 fallecimientos por lo menos, pero a algunos les expidieron actas de defunción que señalan muerte por “causas naturales”. Los afectados señalan como principal responsable a José Luis Oramas, director del hospital. a quien acusan de ser omiso ante las malas condiciones y de negligencia. negligencia medica Pemex Tabasco

Etiqueta: negligencia medica Pemex Tabasco