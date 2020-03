Inicio Noticias Puebla Amplían pago del predial 2020 ante contingencia por Covid-19

Amplían pago del predial 2020 ante contingencia por Covid-19 Como medida de prevención ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, Armando Morales Aparicio, tesorero municipal, informó la ampliación hasta el 31 de mayo del pago del Predial y Servicio de Limpia 2020. Se conservarán los descuentos del 100 por ciento en multas y 60 por ciento en recargos, así como el refrendo en licencias de funcionamiento de giros reglamentados. Lo anterior fue acordado por el Comité de Prevención y Continuidad de Operaciones del Ayuntamiento de Puebla, cuyo objetivo es reforzar las medidas cautelares que se han establecido para atender esta situación epidemiológica, instando a la ciudadanía, de ser posible, a realizar de momento sus pagos y trámites municipales a través del sitio web: www.pueblacapital.gob.mx, en el apartado “Trámites y Servicios”. coronavirus coronavirus Puebla Covid Puebla covid-19

