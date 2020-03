Inicio Noticias Mundo Advierten cuarentena obligatoria en Nueva York por Covid-19

Advierten cuarentena obligatoria en Nueva York por Covid-19 La ciudad de Nueva York se perfila a iniciar una cuarentena luego de que se reportara que de las mil 300 personas infectadas en el estado por Covid-19, más de 700 casos están en la urbe más grande de Estados Unidos; el país vecino registró casos en sus 50 entidades. El alcalde neoyorkino, Bill de Blasio, advirtió a los 8.4 millones de habitantes de la metrópolis que en las próximas 48 horas se preparen para una “orden de aislamiento”, lo que en el país norteamericano puede considerarse como un estado de emergencia. Por su parte, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, declaró a medios locales que se espera el máximo pico de infecciones en unos 45 días, y que para atender la contingencia se necesitarían entre 55 mil y 110 mil camas de hospital. Aseguró que las ciudades no pueden adoptar la medida unilateralmente, por lo que de ser implementada se aplicará en toda la entidad estadounidense. El estado de Nueva York registró mil 374 casos de Covid-19 al cierre del martes, 730 en la ciudad que nunca duerme, al tiempo que las 50 entidades de Estado Unidos han registrado contagios de coronavirus. Los Ángeles y Las Vegas han cerrado escuelas y en su caso hoteles y casinos, mientras que la capital Washington es la ciudad con el mayor número de muertes, 54. A través de redes, el presidente Donald Trump anuncio que cerraría la frontera de su país con Canadá, por la propagación del virus, medida que se suma a la prohibición de ingreso a personas que vengan de Europa o Asia. Fuentes: infobae / El País Editado por David Celestino coronavirus EU coronavirus Nueva York covid-19 Nueva York

