Cinemex limita a la mitad entrada a salas como medida de salud En medio de la contingencia sanitaria por el Covid-19, la cadena exhibidora Cinemex limitará a la mitad la venta de boletos en sus salas a nivel nacional, al tiempo que instaron a sus consumidores a comprar boletos en línea y prevenir hacer filas en las instalaciones. La medida se implementa luego de que el gobierno federal adelantara la fase dos, para la contingencia de la pandemia, a lo que la franquicia continuará operando con diferentes medidas. Se limitará a la mitad el aforo de las salas, y se dejará una fila vacía entre cada una ocupada, asimismo, se llamó a que las personas que tengan algún malestar no acudan a lugares públicos. Comprar boletos en línea, prevenir filas, así como el lavado de manos antes y después de ir al baño, son algunas de las medidas que la cadena sugirió al público, además, aseguró que habría contante limpieza en sus instalaciones. Se espera que demás proyectoras implementen este tipo de acciones en los siguientes días. Editado por: David Celestino cine coronavirus Cinemex coronavirus coronavirus México covid-19

