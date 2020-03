Inicio Noticias Educación Alumnos posicionan hashtag #BUAPNoDice para denunciar acoso en universidad

Your browser does not support the video tag.

Alumnos posicionan hashtag #BUAPNoDice para denunciar acoso en universidad La tarde de este martes, el hashtag #BUAPNoDice se posicionó en el primer lugar de las tendencias de Twitter en Puebla luego de que decenas de usuarios denunciaron el acoso que alumnas viven al interior de las distintas facultades de la BUAP. Los jóvenes acusaron que las campañas sobre género de la institución son una simulación, pues la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) no capacita a su personal en el tema debido a que “poco le importa” y sólo lo hace “para quedar bien”. Asimismo, denunciaron que los profesores que han acosado a alumnas siguen laborando en la institución pese a las denuncias en su contra. En medio de las denuncias de acoso, una usuaria señaló directamente al profesor Luis Miguel Morales Gamez de vulnerar a las mujeres incluso con sus métodos de evaluar, además de acosarlas si hacen servicio social con él. En ese sentido, afirmaron que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales sigue en paro para exigir el cese de los docentes acusados de acoso y sacar a los “porros” de la institución, quienes muchas veces cobran más que un docente. Por otra parte, algunos señalaron que persiste la homofobia por parte de docentes y alumnos al interior de las unidades académicas. Además, los estudiantes acusaron que luego de participar en el paro tras la muerte de tres estudiantes de Medicina en Puebla, uno de ellos de la BUAP, han recibido amenazas, pues dejaron de ser parte de “su pelea contra el gobierno” y comenzaron a exigirle al rector Alfonso Esparza Ortiz mejoras en la institución. Hasta el momento, el hashtag sigue en primer lugar con más de 3 mil 800 tweets. acoso escolar BUAP denuncias BUAP porros Twitter.

Etiqueta: acoso escolar BUAP denuncias BUAP porros Twitter.