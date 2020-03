Inicio Noticias Economía 3 de cada 10 trabajadores creen que merecen más vacaciones al año

3 de cada 10 trabajadores creen que merecen más vacaciones al año Entre los trabajadores mexicanos, el 31.1 por ciento opinó que merece más vacaciones en el año; el 11 por ciento indicó que con más días realizaría actividades de convivencia familiar, el 6.3 por ciento descansaría y el 5.7 por ciento practicaría deporte. Al 44.3 por ciento le gusta la idea de disfrutar de ocho días de vacaciones por un año trabajado y aumentarlo tres días más por año hasta llegar a 18 días, sólo un 5.1 por ciento estuvo de acuerdo con los 6 días que establece la ley actual en el país. Lo anterior de acuerdo con la encuesta “Dinero electrónico, reducción de la jornada y semana de trabajo e incremento de día de vacaciones, deducibilidad de prestaciones”, elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop). En términos generales, el 27.4 por ciento dijo sentirse “bien” con su vida laboral, el 12.9 por ciento indicó que “muy bien”, al contrario un 2.4 por ciento indicó que se siente “mal”. Los entrevistados por el Cesop se manifestaron positivos, pues el 60 por ciento cree que las instancias actuales federales, estatales y patronales podrán coincidir para modificar las condiciones laborales y darles más beneficios con menores horas de trabajo. Cesop condiciones laborales días laborales vacaciones

