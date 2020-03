Obedecer reglas sanitarias y en Tlaxcala se elevan casos de insuficiencia renal

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Sin protocolos. En plena emergencia por el nuevo coronavirus, usuarios de redes sociales y medios locales difundieron un video en el que se observa el arribo de cientos de orientales al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. Aunque algunos usuarios indicaron que se trata de ciudadanos japoneses o coreanos, que arribaron al estado para pasar el equinoccio de primavera en Palenque, la mayoría criticó la falta de medidas sanitarias por parte de las autoridades y que, pese al llamado del gobierno federal para suspender los eventos masivos, y evitar así la propagación del COVID-19, estos se sigan realizando en el estado.

2. Focos rojos. El aumento de casos de personas con insuficiencia renal en Tlaxcala se ha convertido en una preocupación a nivel nacional. En días pasados, Socorro Vital Flores, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Juárez de México, alertó que, en cinco años, el número de casos aumentó 300%. De acuerdo con especialistas, se trata de la tercera causa de muerte en el estado y preocupa, sobre todo, su prevalencia en niños. En la entidad inclusive se llevan a cabo estudios para detectar la existencia de sustancias en el agua que contribuyen al desarrollo del padecimiento. Sin embargo, actores políticos han mencionado que el disparo de esta enfermedad refleja que las políticas públicas en la materia no han sido las adecuadas.

3. No me pises ese callo. En la Ciudad se México se reforzarán las medidas preventivas por el COVID-19, a pesar de que sigue la Fase 1. El anuncio lo hizo ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien anunció que se tomarán medidas propias de la Fase 2, como suspender los eventos del gobierno capitalino y las alcaldías con más de mil asistentes. Como el caso de la clase de box que se iba hacer en el Zócalo, para romper el récord Guinness, se pospuso, “e igual estamos posponiendo la mayoría de los eventos de más de mil asistentes”, dijo. La medida se da justo en el segundo día de uno de los festivales musicales que más jóvenes reúne en la CDMX, el Vive Latino. ¿Por qué a este festival no le tocó recorte? Pregunta ingenua: ¿intereses creados?

AMLO ya perdió la agenda, ¿perderá liderazgo?

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que si en el agitado arranque de este 2020, las crisis de medicamentos y abasto en hospitales públicos junto con las protestas y movilizaciones de mujeres contra el feminicidio y la violencia ya le habían arrebatado al presidente López Obrador el dominio total que tuvo de la agenda pública en el primer año de Gobierno, ahora la crisis sanitaria y económica derivada de la llegada del Covid-19 amenaza con afectar el liderazgo del Jefe del Ejecutivo en la República.

Porque ante la posición pasmosa y lenta de su Gabinete para enfrentar y declarar una emergencia nacional por el coronavirus, algo que ya hicieron muchos otros países y gobiernos en el mundo, incluido nuestro principal socio comercial y vecino, Estados Unidos, el Gobierno federal ha empezado a ser rebasado por decisiones de gobernadores estatales, instituciones privadas y empresas que decidieron anunciar e implementar sus propias medidas como una forma de evitar que se reproduzcan los contagios.

Y es que por más que el Presidente insista en negar el impacto grave que tendrá el Covid-19 tanto en la salud, como en la economía, y por más que esa visión de “no pasa nada”, junto a la absurda necesidad de contrastarse con lo que hicieron otros presidentes y otros gobiernos –especialmente el de Felipe Calderón ante la epidemia de H1N1– la realidad y la natural reacción ante una pandemia de un virus desconocido para la humanidad, ha terminado por rebasar a las autoridades federales de salud y a su estrategia que encabeza el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Aunque el Presidente ha dicho y repetido que toda decisión que tome su Gobierno en el control y contención de la pandemia se basará en “criterios científicos y médicos de especialistas”, en los hechos parece que más bien los médicos y científicos de su Gabinete de salud se han sujetado y sometido a los criterios políticos y a los designios de un Presidente que ni siquiera es capaz de observar y respetar las recomendaciones de su Gobierno.

Y es que mientras López-Gatell le exige a la población practicar la “sana distancia” y evitar a toda costa “el contacto físico” hasta para saludarse, López Obrador no suspende sus giras y actos masivos en donde lo mismo viaja en aviones comerciales, que se rodea de multitudes que le abrazan y lo tocan y, ya en el colmo de la desobediencia de las reglas sanitarias, le planta un invasivo beso a una niña.

Mensajes encontrados

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que innegable la popularidad y la ascendencia del presidente López Obrador entre sectores amplios de la población.

Su comportamiento durante la crisis por el coronavirus es un ejemplo a seguir para muchas personas que simpatizan con su causa.

Por lo mismo es imperativo que él contribuya, con su forma de conducirse, a evitar en lo posible la multiplicación de contagios.

La Secretaría de Salud, que está bajo su mando, ha dado durante varios días, en las conferencias nocturnas, recomendaciones de sana distancia social que el mandatario no sigue, con lo que se envía un mensaje confuso a la población.

¿Seguimos las recomendaciones de la Secretaría de Salud o el ejemplo de contacto estrecho del presidente?

Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, señala que el sábado, poco antes de la medianoche, recibí una llamada alarmada de alguien en quien confío. Me dijo que un conocido suyo, aquí lo nombraré Jaime “B”, estaba de-

sesperado porque la vida de su hermano pendía de un hilo, culpa del coronavirus y de un trato negligente de parte de los médicos y de la clínica donde estaba hospitalizado. “Ayudemos a presionar para que lo atiendan”, me pidió.

Decidí en ese momento acudir al hospital Ángeles de la Roma para informarme. Jaime “B” ofreció a mi interlocutor el número de piso y del cuarto donde se encontraba la persona presuntamente infectada.

Al llegar me llevé dos sorpresas: la primera fue que Pablo “B”, hermano de Jaime, no había sido internado en terapia intensiva y la segunda que no había nadie de su familia dentro de la habitación y tampoco en la sala de visitas.

Me acerqué entonces al enfermero de guardia quien, pensando acaso que yo era amigo o conocido del sujeto hospitalizado, me comunicó que la familia de Pablo “B” se había retirado horas antes y también que las primeras pruebas practicadas para el Covid-19 habían resultado negativas.

Regresé a casa hacia las 12:30, ya del domingo, y entonces fue cuando tomé conciencia del timo. A través de Twitter hice saber a Jaime “B” que había estado en el hospital y que sabía que su hermano estaba a salvo de la epidemia. Pero él no respondió.