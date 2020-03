Antorcha se aliará hasta con el PAN: Soraya Córdova

*Reconocimiento de la CTM al Diario de Puebla por celebrar sus 85 años

Soraya Córdova Morán, dirigente del Movimiento Antorchista en Puebla Capital es muy claridosa y anuncia alianzas y apoyos con los partidos políticos existentes para las elecciones del año 2021, además de que lucharán hasta el final por formar su propio partido.

El Movimiento Antorchista Poblano (MAP) espera la próxima semana la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE), en su favor o bien podría ratificar la resolución del Instituto Electoral del Estado (IEE). En este caso, acudirán y calcula que sería a mediados de abril a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En reunión con columnistas en la Fonda Margarita de la 2 Poniente hace los siguientes señalamientos:

-En el Estado de Puebla somos 300 mil militantes que aspiran a ser partido político. Tenemos presencia fuerte en 197 municipios. A nivel nacional somos dos millones de antorchistas.

-Puebla está postrada, la obra pública está detenida, la inseguridad está a niveles nunca vistos, la violencia se lleva la vida de nuestros jóvenes. Los universitarios y las mujeres exigen justicia en las calles. Las cosas nunca habían estado peor.

-Estamos así porque hay un gobierno incompetente que no está resolviendo ninguno de esos problemas. Al contrario, se dedica a darle la vuelta a su responsabilidad y a dividir a los poblanos. Morena no sabe gobernar y tiene a Puebla de rodillas.

-A Puebla la vamos a poner de pie los poblanos, pero eso no va a pasar por arte de magia, los partidos existentes están destruidos o muy debilitados. Necesitamos organizarnos en nuevos partidos políticos y competir en las elecciones para cambiar las cosas.

-El MAP tiene la fuerza y la convicción para hacerlo. No somos un partido buscando militantes. Somos 300 mil poblanos que queremos convertirnos en partido.

-Cumplimos con todos los requisitos para volvernos partido, pero tenemos al poder en contra. El gobernador Miguel Barbosa no quiere que el MAP se vuelva partido. Tiene miedo de que Puebla despierte y se ponga de pie. Por eso ha puesto todos los obstáculos en el Instituto Electoral del Estado, quiere que fracasemos porque sabe que nosotros sí tenemos apoyo de la gente.

-Necesitamos que los poblanos despierten y se deben dar cuenta de que Barbosa no va a resolver los problemas, al contrario, los va a empeorar. El MAP sí sabe cómo comenzar a resolverlos con la fórmula de más obra pública, más seguridad y gobiernos que trabajen para la gente.

-Tenemos experiencia y resultados que demuestran que los antorchistas somos una opción de gobierno con resultados concretos y favorables.

Al final, Soraya Córdova Moran sentencia «que entre todos, vamos a poner a Puebla de pie. Necesitamos del apoyo de los ciudadanos para que el MAP se vuelva un nuevo partido político y opción para Puebla».

Como dice el filósofo: Qué necesidad…

Pero, como dice el filósofo; ¡Pero… qué necesidad! Así lo escribió el columnista de Cambio, don Gabriel Sánchez Andraca, cuando el IEE se perfilaba a negar el registro del MAP:

«Se debe tener cuidado con esto, ya que Antorcha es una organización ciudadana con un fuerte número de afiliados, con buena estructura y organización y con disciplina entre sus afiliados.

«Si por las malas se les quiere impedir que tengan un partido local, ellos no se van a dejar, pues están acostumbrados, desde su surgimiento, aquí en la entidad, a defenderse y lo van a hacer, no con las armas, como sugerirían los creyentes en la leyenda negra de esa organización, sino con marchas, con plantones, etcétera y, no hay necesidad de eso.

«El combate de los partidos debe ser en la tribuna y en el trabajo de convencer a la ciudadanía para que en las elecciones vote por la que le parezca a los ciudadanos, la mejor opción. Si hay impedimentos legales, la autoridad debe decirlos claramente y los abogados de la organización deben demostrar que han cumplido cabalmente con esas exigencias. No hay necesidad de exponer al Estado y a su gobierno, a sufrir una inestabilidad política constante por el capricho de unos cuántos.

«Si Antorcha obtiene el registro de un partido local, tendrá oportunidad de competir en el terreno político con otros partidos y ganar o perder, según sea el caso y podrá fortalecerse o debilitarse, según los resultados que sus representantes populares o sus autoridades, den a la ciudadanía. Esa es la democracia, por lo menos, así debe funcionar».

Algo conoce de Puebla y los poblanos el columnista Sánchez Andraca.

Diario de Puebla cumplió 85 años

El Diario de Puebla cumplió 85 años el 11 de marzo. Por ello, la FTP-CTM, que dirige Leobardo Soto Martínez, organizó un desayuno de reconocimiento con asistencia de los dirigentes y representantes de los sindicatos cetemistas, así como trabajadores y colaboradores del periódico.

Gilberto Cruz Flores, Director del Diario de Puebla, señaló que «nuestra publicación periodística a lo largo de su historia ha sido fiel a sus ideales liberales, plural, independiente e identificada con las mejores causas de nuestro estado y de nuestro país. Nuestra publicación al cumplir 85 años como empresa, ante circunstancias adversas tiene un mérito y un liderazgo, hemos evolucionando, un paso relevante, desde hacer ocho años, fue su transformación digital».

Leobardo Soto, comentó «que hoy tenemos que estar conscientes de la gran labor periodística del Diario de Puebla, pues lamentablemente estamos llenos de las noticias falsas o fake news para desviar el camino de la verdad. Por ello, la CTM reconoce su trabajo».

Estuvieron presentes los columnistas Gabriel Sánchez Andraca, Luis Alberto González, Raúl Torres Salmerón, Jesús Contreras, Javier Rodríguez y Jesús Contreras, así como los colaboradores Gloria Cacho, Daniel Romero, María del Carmen García y Yolanda Vázquez. La periodista Leticia Montagner, invitada especial al evento, detalló la historia del Diario de Puebla y contó algunas anécdotas.

Felicitaciones al Diario y a su director, Gilberto Cruz Flores.

En fin, como dice la copla flamenca:

Me senté junto al romero

al despuntar la mañana.

No quiero mandar a nadie

ni que me manden a mí.

Yo quiero mi vida errante;

un día aquí y el otro allí,

mi vida sigue adelante.

