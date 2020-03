Confirman primer caso de poblano enfermo por Covid-19; otro, asintomático

El secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, confirmó el primer caso de enfermedad por el Covid-19 en un poblano, quien presentó síntomas tras un viaje a Europa; en tanto, Puebla se mantiene en la primera fase de reacción ante la contingencia.

En rueda de prensa, en conjunto con el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, el funcionario estatal precisó que el infectado reportado el pasado martes, quien es un proveedor extranjero de la planta de Volkswagen, se mantiene asintomático, por lo el poblano es en realidad el primer caso de la pandemia en el estado.

Detalló que se trata de un joven de 31 años que adquirió el virus debido a que viajó en días recientes a Francia, España, Alemania y Dinamarca.

Precisó que el poblano llegó a la capital el 9 de marzo y ya presentaba ciertos síntomas, por lo que acudió al servicio médico donde se logró confirmar que presentaba indicios claros de Coronavirus, por lo que se le recomendó mantenerse en aislamiento domiciliario.

Comentó que de acuerdo con la información que tienen, tuvo contacto con seis personas, mismas a las que se les pidió estar en vigilancia, aunque aclaró que no presentan síntomas claros del virus.

Reiteró que este es el primer caso en Puebla de Covid-19, ya que el que se reportó del trabajador de la planta Volkswagen el miércoles pasado, es sólo un portador asintomático, aunque tuvo contacto con 45 personas más de la armadora.

Detalló que la única prueba de laboratorio autorizado en Puebla para detectar casos es el del Laboratorio Estatal de Salud, mismo que es de manera gratuita, por lo que no hay otra instancia oficial para declarar personas con este virus.

No obstante, se dijo respetuoso de los laboratorios particulares en la capital que estén haciendo las pruebas, pero reiteró que sus resultados de los estudios no son los oficiales, al reiterar que únicamente son los del laboratorio estatal.

No obstante, reconoció que hasta el momento desconocen como llegó de su viaje de Europa, es decir, no saben si fue en autobús, carro particular u otro medio de transporte.

Puebla se mantiene en fase uno

Por su parte, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la secretaría, José Fernando Huerta Romano, comentó que hasta el momento se han realizado 10 pruebas que incluyen los dos casos de portadores del virus y tres por dar los resultados, pero ningún poblano ha requerido de hospitalización.

Dejó en claro que Puebla se mantiene en la fase uno, de las tres que se manejan para esta pandemia, por lo que no hay necesidad de suspender las actividades masivas, ya que los casos que se han detectado siguen siendo de importación.

De la misma forma aseveró que la Secretaría de Salud desconoce los aislamientos que han aplicado en universidades como la Upaep y Udlap, por lo que es responsabilidad de las mismas instituciones, pero por parte de la dependencia no hay instrucción de hacerlo.

Respecto a los estudiantes del ballet folclórico que viajaron a Europa, informó que 19 ya llegaron a Puebla y se les acompañó a su casa, ya que deben estar en aislamiento por 14 días para descartar cualquier riesgo.

En tanto, los otros 21 que no han llegado, explicó que se debe a que viajaron a Francia para poderse venir a México debido a las restricciones que hubo en Italia, aunque haya el momento no han registrado síntomas y se trata de mayores de edad.

En tanto, Méndez Márquez refirió que se cerraron los oficinas de atención al migrante en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, debido a que las autoridades de estas demarcaciones declararon estado de emergencia.

Sin embargo, sostuvo que se mantendrán pendientes de la situación en estas ciudades norteamericanas para brindar atención a los connacionales en caso de que sea necesario, de acuerdo con los protocolos federales.