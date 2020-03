Auge del narcomenudeo en Puebla y Sembrando Vida vs Secretaría del Bienestar

Los hilos del narco en Puebla

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, señala que un reporte indicó que en San Lorenzo Chachapa, Puebla, en un tiradero de escombros, habían aparecido por lo menos ocho cuerpos, algunos de ellos descuartizados. La policía arribó a aquel tiradero. El espectáculo era aterrador: los cuerpos afloraban entre una pila de piedras y estaban totalmente cubiertos de cal. Ahí aparecieron dos cuerpos a los que les faltaba una pierna.

Uno de los cadáveres llevaba una playera con insignias de la policía estatal. Se trataba de un oficial que dos semanas antes, el 16 de marzo de 2019, había salido del Centro de Operación y Emergencias, y del que no volvió a saberse más.

Según testigos, los restos habían sido llevados al tiradero por un camión de volteo durante la madrugada del sábado 30.

El hallazgo ocurrió en una zona de huachicoleo, marcada por la inseguridad. Por ahí corrió la línea más fuerte de investigación.

Pero todo cambió el 2 de abril. La Fiscalía General del Estado y otros cuerpos de seguridad realizaron un fuerte operativo en el mercado Morelos, ubicado como uno de los centros más importantes de narcomenudeo en la zona metropolitana. El cateo tenía pues, como fin, la búsqueda de drogas y armas.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Cátedra. Cuando parecía que el tema del outsourcing era letra muerta, el senador Ricardo Monreal rescató el asunto al conciliar con todos los sectores involucrados. Sentó a dialogar a sindicatos, empresarios, académicos y gobierno federal, y está por lograr un acuerdo en esta materia. Mañana jueves se votará en el Pleno la propuesta que busca la reglamentación del outsourcing , a un año como máximo, para mejorar los derechos de los trabajadores y contribuir en la creación de empleos, para fortalecer la economía de México. Es decir, los cambios después de una ardua reflexión de todos los involucrados. Conciliar, no dividir. Una muestra para quienes, como Napoleón Gómez Urrutia, pensaron que no se podía alcanzar una resolución de consenso y había que mantenerse inflexibles. Hilos bien movidos.

2. El precio de la impunidad. El empresario Marcos Fastlich se entrevistó con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar sobre el tema de la inseguridad. El empresario estableció que la política de sólo repartir abrazos no es suficiente. El integrante del Consejo Asesor Para Garantizar la Paz dijo que lo que más perjudica a México es la impunidad. “A veces hay que ser un poco más duros que sólo dar abrazos”, comentó Fastlich tras su entrevista con el Presidente de la República. El empresario reconoció que el tema de la inseguridad es el más sensible. “Tú puedes tener diez noticias buenas en seguridad y una mala y ésa acaba a las buenas, porque la muerte de cualquier ser humano, familiar, niño, cualquier ser humano, es devastador”, reiteró. Hemos llegado a este punto. Es momento de recomponer. Pero de verdad.

3. El colmo. La diputada por el PES, Olga Patricia Sosa Ruiz, reveló que actualmente en la Cámara de Diputados hay 11 denuncias por acoso sexual. Al término de la sesión ordinaria, la legisladora detalló que ocho fueron en el área médica y tres en la administrativa de San Lázaro. “Para muestra un botón, y no puedo omitir que aquí en la Cámara haya al menos ocho casos denunciados en el área médica y al menos otros tres en las áreas administrativas”, denunció públicamente. Aseguró que su partido acompañará a todas las mujeres denunciantes de acoso sexual hasta que sea esclarecido y se sancione a los responsables. Posteriormente, en entrevista, precisó que una de las denunciantes llegó a su oficina para exponer el acoso sexual que sufrió. ¿Abusos en el recinto que legisla contra los abusos? No-pue-de-ser.

Divide y vencerás, estrategia de López Obrador para 2021

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que como en la vieja máxima de los emperadores romanos, que cuando querían conquistar a una nueva nación para su imperio aplicaban la política del “divide et impera”, así hoy el Gobierno del presidente López Obrador, le apuesta a dividir y pulverizar el voto opositor en el país para enfrentar las complicadas elecciones de 2021 y el riesgo real de que Morena pierda su mayoría en la Cámara de Diputados.

La estrategia, decidida directamente desde Palacio Nacional, parte del diagnóstico realista de encuestas y sondeos internos que reconocen que el partido del Presidente se ha debilitado y que, entre sus pleitos y reyertas internas y la incapacidad de sus dirigentes para movilizar una estructura nacional aún dispersa y desarticulada, Morena no le garantiza en estos momentos a López Obrador ganar la mayoría de los 300 distritos electorales en los que se elegirán diputados federales en julio del próximo año, muy distinto el panorama para las gubernaturas en donde las mismas encuestas dicen que los candidatos morenistas pueden arrasar en al menos 11 de 15 estados que eligen

Para subsanar la debilidad de Morena en la estratégica elección parlamentaria e intentar garantizar que en la segunda mitad de su sexenio haya una mayoría legislativa en San Lázaro, que consolide los cambios y reformas de la cuarta transformación, el Presidente y sus asesores idearon un esquema que le apuesta ya no tanto a los morenistas, sino a sus partidos aliados actuales y, sobre todo a los llamados “partidos emergentes”, que son los nuevos partidos que obtendrían registro ante el INE y a los que López Obrador ya operó para “amarrarlos” como sus aliados en la Cámara de Diputados.

Personalmente, el Presidente desplegó una fina operación política para asegurarse de que, de las siete opciones políticas que ya cumplieron todos los requisitos legales y entre las que los consejeros del INE decidirán a cuáles les otorgan el registro oficial en junio próximo, al menos 5 de esas nuevas organizaciones tienen “afinidad política e ideológica” con la 4T, además de que sus dirigentes ya fueron recibidos en Palacio Nacional para pedirles su alianza con la bancada oficialista en San Lázaro.

Entre los posibles nuevos partidos políticos que son afines a López Obrador y ya habrían comprometido su apoyo al proyecto de la 4T, están Redes Sociales Progresistas (RSP), del grupo de Elba Esther Gordillo; Encuentro Solidario (PES) que ya es aliado actual en el Congreso y lo sería con su nuevo registro; el Grupo Social Promotor de México (GSPM) perteneciente al SNTE; y marcadamente Fuerza Social por México (FSXM), el partido convocado por Pedro Haces, líder de la CATEM y a quien se dice que personalmente el Presidente le pidió crear el nuevo partido político.

“El cáncer mata más que el coronavirus…”

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, indica que en la cara del doctor “X”—oncólogo— apareció una mueca de impotencia al evocar las posibles consecuencias de la deficiencia nacional de agentes quimioterapéuticos.

El médico no se anda por las ramas. No descarta que en cuatro meses haya niños con cáncer que empiecen a “morirse como moscas” por falta de quimios. Sabe que habrá consecuencias legales que podrían afectarlo a él o a sus colegas.

Confiesa que nunca ve las mañaneras. Tampoco las conferencias de prensa sobre el coronavirus que se realizan diariamente a las 19 horas en Palacio Nacional.

Pero sí está enterado de lo que dice el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud. Lo rebasa la reiterada afirmación del joven subsecretario en el sentido de que no hay desabasto de medicamentos para niños con cáncer en los hospitales públicos del país.

“¿Qué pasa en la cabeza del doctor López-Gatell? Me encantaría tenerlo enfrente. Invitarlo a que vayamos juntos a Oaxaca, a Morelia, a donde quiera, para mostrarle que hay centros de salud públicos donde no hay ni gasas ni agujas…”, nos dice.

¿Se queda Albores?

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, señala que con la novedad de que Javier May Rodríguez se queda como coordinador del programa Sembrando Vida; está por verse si María Luisa Albores se queda al frente de la Secretaría del Bienestar.

May presentó su renuncia, pero el presidente no se la aceptó. Además López Obrador reveló que no conocía el decreto de Albores que le quita todas las facultades a May.

El diferendo no se soluciona, de hecho se complica.

A pesar de que tiene años cerca de AMLO, la secretaria calculó mal su movimiento. Sembrando Vida es un programa de interés personal del Presidente. Meterle mano sin su aprobación previa le saldrá caro.

Y sin embargo, se mueve

La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que la campaña Échale la culpa al PRI ha dejado buen sabor de boca a los dirigentes del partido que hoy cumple 91 años, tanto que entre los más cercanos a Alejandro Moreno anticipan que solo durará 45 días y después vendrán otras más intensas y de contraste, enfocadas a militantes y jóvenes, y no al círculo rojo, que criticó severamente que el mensaje haya aparecido justo un día antes de la detención en España de Emilio Lozoya.

QUE si de lo que se trataba era de provocar a sus opositores, la decisión presidencial de enlazar el inicio de la venta de cachitos de Lotería para la rifa con el día del paro femenil tuvo un efecto mayor, pues la reprobaron aun seguidores del mandatario, además de empresarios, legisladores y tuiteros, por considerar que dio una muestra más de falta de sensibilidad, si no es que de indiferencia, con la causa contra los feminicidios.

Ante las críticas, el líder moreno en San Lázaro, Mario Delgado, lo resolvió así: “Al que no le guste, que no compre”. No comment!