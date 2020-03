Tras jornada de martes ciudadano, se resuelve conflicto de propiedad

La Secretaría de Gobernación (Segob) en una jornada de atención ciudadana, logró ayudar a José Inés Morales Paz quien recuperó en 30 días, casi una hectárea de terreno de cultivo, luego de estar cinco años tratando de recuperar su propiedad.

El señor Morales Paz, en 2014 recibió como herencia de un tío un predio de más de 8 mil metros cuadrados en el municipio de Cuautinchán, sin embargo, un conocido con quien trabajaba quiso adueñarse de parte del terreno y se negó a reconocerlo como el legítimo propietario.

Debido a esto, el afectado recurrió a la Procuraduría Agraria, al Tribunal Unitario Agrario y a abogados particulares con la intención de recuperar su propiedad, pero fue informado que para lograrlo, debía esperar años en el desarrollo de demandas e invertir miles de pesos en peritos y representantes legales.

A consecuencia de la nula respuesta, el señor asistió a una jornada de martes ciudadano, donde David Méndez Márquez, secretario de gobernación, lo envió a la Dirección General de Tenencia de la Tierra, en donde desde la primera asesoría le ofrecieron apoyo para recuperar su propiedad.

Como resultado, en tan solo 30 días, consiguió que la contraparte lo reconociera como el legítimo propietario y formalizó la entrega del predio, con lo que concluyó el conflicto por las tierras.

“Yo estoy bastante agradecido, no me esperaba ese trato, esa respuesta, esa agilidad. Realmente, lo que no pude resolver en cinco años, se resolvió en 30 días”, declaró el beneficiado.