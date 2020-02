Campaña Cero Tolerancia contra violencia de género no refleja realidad: Ovigem

En la campaña “Cero Tolerancia”, del gobierno estatal, puesta en marcha en junio pasado (en la gestión de Guillermo Pacheco Pulido), los spots utilizados no reflejan la realidad, pues sólo se enfocan a los espacios públicos y no los privados, además de que no se representan las relaciones de pareja.

Lo anterior, de acuerdo con el análisis realizado por el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), mismo que se dará a conocer de manera oficial en marzo próximo.

La campaña fue lanza como parte de las acciones para combatir la violencia de género, derivado de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), derivado de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), con el fin de crear conciencia sobre la importancia de que niñas y mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia.

En el documento, el Ovigem informó que se analizaron cuatro spots televisivos, en el que se detectó que la representación de la vida cotidiana está centrada en el ámbito público, pero no hay alguna representación de los espacios privados.

Esta situación señala que no se refleja la realidad del país, pues es mayoritariamente en el ámbito privado donde las mujeres enfrentan violencia, ya sea por parte de sus parejas o familiares.

De igual forma, se observó que la diversidad de mujeres se limita a la diferencia de edades; hay una sobrepresentación de las relaciones comunitarias y sólo muestra a las mujeres en roles de género tradicionales, es decir que la representación de la diversidad es insuficiente.

No se toma en cuenta relación de pareja

Lo anterior porque se mostró que las relaciones que se destacan en las escenas son las familiares en el 44.4 por ciento y las escolares en el 22.1 por ciento, mientras que en lo que concierne a las familiares, se refuerzan las formas tradicionales, es decir, no se visibilizan las familias diversas como las homoparentales o monoparentales.

El análisis también hizo énfasis en que no se representan las relaciones de pareja, a pesar de que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Edireh), el 43.9 por ciento de las mujeres ha afrontado violencia por parte de su pareja.

El documento precisa que este ejercicio se hizo en base a las acciones gubernamentales derivadas de mecanismos como el de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, capítulo V de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo con lo establecido en la fracción III del artículo 38 BIS del Reglamento de la Ley General de Acceso con relación al artículo 26, fracción III, inciso a y d, de la Ley General de Acceso, el gobierno de Puebla a través del Ejecutivo estatal debió enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas contra las mujeres y niñas.

Se precisó que dicho mensaje tenía que ser difundido, además, en las principales lenguas indígenas que se hablen en la entidad, así como medios que sean accesibles para personas con discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y divulgado en medios de comunicación masivos y radios comunitarias, principalmente en los municipios en los que se declaró la AVGM.