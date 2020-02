Oportunidades laborales para jóvenes y quién elige a nuevos consejeros del INE

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Es muy temprano. Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, calificó como un logro político y de la justicia la detención en España de Emilio Lozoya. La funcionaria dijo que, en la nueva etapa del país, el aseguramiento del exdirector de Pemex representa un avance, más allá de la lucha contra la corrupción, en el combate a la impunidad. “No se va volver a tolerar el abuso y la Función Pública está ahí como garantía de que estos abusos no se cometan nunca más”. Suena apresurado el pronunciamiento, sobre todo porque, primero, los abogados de Lozoya no se quedarán con los brazos cruzados, y segundo, porque estamos a instancias de la incompetencia de quienes no siguen todas las reglas del “debido proceso”, y de los jueces que terminan dejando libres a los delincuentes, por una coma.

2. En bola. Así como en el Instituto Nacional Electoral, algunos de sus consejeros tuvieron la paciencia de presentar amparos ante la reducción de sus salarios, ahora los diputados se tomarán unos minutos para contrarrestar el asunto. La Cámara de Diputados aprobó la presentación de la Controversia Constitucional relativa al Manual de Remuneraciones del INE para el ejercicio 2020 y evitar que sus consejeros y funcionarios de alto nivel perciban salarios superiores al del Presidente de la República. El documento está dirigido a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El diputado por Morena Pablo Gómez y principal promotor de la controversia, afirmó que los funcionarios del INE han retado las facultades del Congreso. Esta batalla de las fuercitas apenas comienza.

3. Sin pausa. Quien no se detiene es Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, quien afirmó que el gobierno mantiene el compromiso de impulsar la capacitación de los jóvenes de México para darles las oportunidades que se les habían negado, e informar que la dependencia a su cargo lanzó la plataforma para la nueva generación de Jóvenes Construyendo el Futuro 2020, que beneficiará a más de dos millones de jóvenes. El programa tiene como finalidad brindar oportunidades laborales a dos millones 300 mil ciudadanos de entre 18 y 29 años de edad en un centro de trabajo, quienes se inscriban este año recibirán una beca por tres mil 748 pesos mensuales, además de seguro médico y constancia de capacitación. Ritmo de trabajo y resultados, dos virtudes difíciles de encontrar. Más funcionarios así necesita este país.

El diablo está en los detalles

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que la elección de cuatro de los integrantes del Consejo General del INE es la oportunidad que la 4T estaba esperando para hacerse sentir en el instituto electoral.

Aunque funcionarios del más alto nivel han dicho que los consejeros no tendrán perfil partidista para impedir que favorezcan los intereses de alguna formación, lo cierto es que el procedimiento elegido tiene mensajes.

El nombramiento de los consejeros será responsabilidad de un Comité Técnico integrado por siete personas. ¿Quién los elegirá a los siete?

La Junta de Coordinación Política de San Lázaro, dominada por Morena, propondrá a tres. Un decaído Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales designará a dos y, agárrese, la CNDH de Rosario Piedra Ibarra, otros dos.

O sea que la 4T tiene asegurado, desde antes del arranque del juego, un marcador 5-2.

Un secretario de Gobernación de facto

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, señala que se esfuma la posibilidad de la presentación de la Reforma de Procuración de Justicia. Las filtraciones del documento, ciertas o no, terminaron por ahuyentar la posibilidad de presentación formal el pasado primero de febrero, como se había anunciado.

“No hay fecha, ni ánimo del Ejecutivo para presentarlas. El Senado tendrá que esperar sentado”, nos dice una fuente autorizada.

Y agrega: “A esa reforma la mató la imprudencia de la filtración. Querían acelerar el proceso. Obtuvieron lo contrario. Aparentemente, ni el Presidente estaba enterado”.

Es verdad que la citada reforma contenía excesos como admitir pruebas obtenidas por métodos ilegales —tortura, llamadas telefónicas sin autorización de un juez— y proponía la utilización indiscriminada del arraigo.

Promovía la constitución de un tribunal para juzgar jueces y magistrados involucrados en actos de corrupción, un Código Penal Único y modificaba la Ley de Amparo.

La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que en la UNAM la mayoría de autoridades, estudiantes y maestros sí quieren que se tomen medidas para contrarrestar la violencia de género en sus espacios, pero con las instalaciones abiertas y en funcionamiento, porque se entiende que el cambio cultural se logra con discusión, análisis crítico y estudio académico-social del problema. El asunto es que el tema de la injerencia externa explotó ayer con la acusación del titular del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, contra el líder morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, señalamiento que no tuvo eco desde la rectoría que conduce Enrique Graue.

QUE para lograr la plena incorporación de la capital al Pacto Federal, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, presentó un paquete de 154 iniciativas con proyectos de decreto para actualizar y homologar la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México, porque en diversos documentos aparece todavía con el nombre anterior. Así, los cuerpos normativos a modificar son Constitución de Ciudad de México, Ley del Banco de México, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los códigos Civil y Penal federales, entre otros.