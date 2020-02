El PRI se venderá al mejor postor y se quejan por abandono a juntas auxiliares

Desencuentro entre autoridades municipales

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que este lunes se reunieron en el Salón de Protocolos del Palacio Municipal los presidentes auxiliares de la capital con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y algunos de sus colaboradores.

La reunión no fue precisamente tersa, ya que los presidentes auxiliares se quejaron de abandono, de la falta de apoyo para la realización de obras comunitarias, y del condicionamiento político de los programas sociales.

Pero también de la decisión de ya no entregarles los recursos destinados a los salarios de sus regidores, y de los descuentos qué éstos han sufrido después de que el ayuntamiento resolvió pagarles directamente a través de tarjeta.

La reunión inició una hora después de lo previsto y Claudia Rivera se retiró de ella a los 30 minutos de haber comenzado. La presidenta se levantó de su asiento y no les dijo a los presidentes auxiliares que ya no regresaría, lo que provocó la molestia de algunos de ellos.

De los 17 presidentes auxiliares, no llegaron dos: José Baraquiel Calva de San Felipe Hueyotlipan, y Javier Maravilla Morales de San Baltazar Tetela.

Tengo la salud para gobernar: Miguel Barbosa

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que el gobernador Miguel Barbosa Huerta, en entrevista para Intolerancia Diario, aseguró tener la salud para gobernar y adelantó que habrá una Puebla segura durante su sexenio, en lo cual ya trabaja.

Ha habido ataques de mis detractores al señalar mi salud como un impedimento para gobernar; sin embargo, dijo, “están muy equivocados”.

”Más allá de mi afectación que tiene que ver con la amputación de mi pie derecho y decir que yo no me siento amputado de nada, cómo enfrentar retos de vida enormes en las condiciones de afectación de mi movilidad, a mis adversarios políticos me han querido dañar con señalamientos relacionados con mi salud.

”Y la tienen perdida, porque todos los días mienten y todos los días se desvanece su mentira,

— ¿La responsabilidad de gobernar pesa?

Javier Casique y Néstor Camarillo buscan negociar el control del PRI a favor de Morena

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que en la contienda interna del PRI ha surgido una importante alianza entre el aspirante a la dirigencia Néstor Camarillo Medina y el líder priista de la fracción parlamentaria local, Javier Casique Zárate. Esa unión de fuerzas no tendría nada de especial si no fuera porque, el objetivo que se persigue raya en la perversidad, pues tiene como fin último entregar el control del partido al PAN o Morena. Es decir, por enésima vez vender al mejor postor los votos del tricolor, ahora en esta ocasión en la elección intermedia de 2021.

De los tres o cuatro aspirantes que han dicho que competirán por la presidencia estatal del partido, el más echado para adelante y con un toque bravucón es Néstor Camarillo, pero en realidad es el más vulnerable de todos y por ende con quien podría funcionar la estrategia de entregar al PRI a los intereses de otras fuerzas políticas.

Resulta que Néstor Camarillo no solamente arrastra una larga lista de escándalos –con un fuerte olor a huachicol– que escenificó cuando fue alcalde de Quecholac, sino además tiene el grave problema es que no le han aprobado todas sus cuentas públicas correspondientes al periodo de gobierno de 2014 a 2018.

Y por eso, más allá del anhelo de ser el próximo titular del Comité Directivo del PRI, lo que le urge es negociar un acuerdo que le permita zanjar el tema de sus cuentas públicas, en las que enfrenta la observación de varios millones de pesos por presuntos actos de falta de comprobación del erario de Quecholac.

Ante la necesidad de encontrar una tabla de salvación que le impida enfrentar proceso de responsabilidad administrativa, tocó la puerta de Javier Casique Zárate, quien tiene dos posiciones de mucho valor para Néstor Camarillo: es el coordinador de la fracción priista del Congreso local y es parte del equipo de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, quien es conocido por el mote de “Alito”.