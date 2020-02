Jean Francis, el niño que dio la vida por su mascota en un incendio

View this post on Instagram

La verdad, es un honor para mí, ver como están compartiendo mi arte para mandarle buenos deseos y buenas vibras a Jean y a su familia. Me siento muy conmovida. 😭❤️ No esperaba que más de 4 gatos vean mi dibujo 😅; sin embargo, hubo tanta gente que lo compartió, que el señor Iván Álvarez, padre de Jean Francis, me contactó para agradecerme personalmente el pequeño homenaje. 🌻💚 Y gracias a que ustedes compartieron toda una cadena de buena vibra, hoy pudimos encontrarnos, yo misma fui a entregarle el dibujo enmarcado como un regalo y le hice presente los buenos deseos de todas esas personas que me dieron su amor y eterna admiración por Jean. 🥰 Pudimos hablar un rato, fue un momento muy bonito y emotivo que realmente, nunca pensé que pasaría. Me contó acerca de Jean, del excelente niño y ser humano que fue, de cómo amaba a los animales y en especial a su mascota Lester (Ahora sí corregí el nombre 😊) Me dijo que para Jean, Lester no era un perro, era su familia y me consta que hubiera hecho lo mismo por cualquiera de ellos. 💙 Me dijo que Jean hubiese querido difundir ese amor y respeto por los animales. 🐶💞 También me dijo que Jean siempre le decía que quería ser famoso. Y adivina qué, pequeño Jean, lo eres. Ahora eres eterno. 🌟 Has hecho reflexionar a todo el Perú. Gracias por tanto. 🌈💜 Y gracias también a todos los que hicieron esto posible, mi corazón está feliz de poder llevarle a la familia un presente con todo mi amor y ver que lo reciben con emoción y con los brazos abiertos. Y poder llevarles un poquito de felicidad a sus corazones. Para mí, el arte es para eso, mueve montañas, conecta personas y puede calar muy profundo. Gracias por apreciar el mensaje. Que Jean nos sirva de inspiración para cada día ser mejores seres humanos. Por mi parte, yo nunca lo voy a olvidar. 🌻❤️ . Este es el número de cuenta de Paola Lizeta Huamán, la mamá de Jean: 🍀 194-23588253-0-16 (Banco BCP) Todo apoyo económico hace la diferencia. 😊🙏🏼 . #jeanfrancisálvarezlizeta #Illustration #art #watercolor #fernandabadoino #dog #colorpencils #amor #heroe #doglover #cartoonportrait #arte #childrenillustrations #watercolorIllustrations #pet #acuarelas #retrato #ilustración