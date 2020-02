Cómo va el caso Emilio Lozoya y buscan eliminar los “puentes vacacionales”

Líderes excarcelados reorganizan a los Guerreros Unidos

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, indica que la medianoche del domingo 2 de febrero hubo un ataque armado en una plaza de toros de Zacacoyuca, Iguala. Un comisario ejidal murió. Otra comisaria recibió varios impactos de bala en el estómago.

La agresión ocurrió pasada la medianoche, mientras se celebraba la fiesta de la Candelaria. Disparos de AK-47 y AR15 llegaron desde el exterior del recinto. Mientras el público se hundía en la sicosis, los atacantes prendieron fuego a los alrededores.

Al día siguiente presuntos integrantes de Guerreros Unidos subieron un video en el que se veía el interrogatorio y tortura a que fue sometida una mujer a la que ejecutaron más tarde. Admitió ser de Huitzuco y trabajar para “don Nencho”, apodo que recibe el capo Onésimo Marquina, señalado como sucesor de Santiago Mazari, El Carrete, al frente de Los Rojos.

El tiroteo en la plaza de toros representaba un nuevo intento de este grupo por apoderarse de Iguala. Según investigaciones oficiales, Marquina se alió con una célula que se escindió de los Guerreros Unidos tras los sucesos en Iguala de septiembre de 2014, y que es conocida como Los Números.

Mientras duró el escándalo y se armó el voluminoso proceso por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los Guerreros Unidos se vieron profundamente debilitados. Se llegó a decir incluso que habían desaparecido. El vacío fue llenado en parte por Los Números, cuyo líder, apodado El Nueve (su nombre: Pedro Millán Flores), logró operar tanto en Iguala como en Huitzuco.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Podrán decir misa. Sigue en la mesa el tema de Emilio Lozoya Austin. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió como válida la sanción impuesta por la Función Pública en mayo de 2019 al exdirector de Petróleos Mexicanos, consistente en inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos públicos. Se convierte en el primer extitular de Pemex en ser inhabilitado. Entre los delitos de los que se le acusa, Lozoya habría desviado de la paraestatal 83 millones de pesos a través de empresas fachada y utilizó el mismo mecanismo de la Estafa Maestra para desviar los recursos. Experto en triangulaciones de recursos públicos que acababan en cuentas de particulares, es evidente que no actuaba solo. Podrán argumentar lo que quieran, pero lo histórico será que lo atrapen. Hoy todavía protagoniza la fuga maestra.

2. Los números negros. Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, precisó que la Fiscalía General de la República debe informar el número de homicidios por presunta rivalidad entre grupos del narcotráfico, entre 2006 y octubre de 2019, ya que contribuye a fortalecer la toma de decisiones en beneficio del interés público, así como lograr una mayor eficacia de las estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en el país. La comisionada manifestó que tener acceso a la información se vuelve una condición necesaria para determinar en qué medida las autoridades cuentan con insumos útiles y confiables para tomar decisiones y atender la situación de inseguridad. Las cifras de la podredumbre a la que hemos llegado.

3. Pies en la tierra. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, encabezó junto al presidente Andrés Manuel López Obrador la conmemoración del CIII aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917. El gobernador afirmó que es momento de redoblar los esfuerzos para cumplir el ideario de ésta. “La Constitución fue un destino y un mecanismo. El destino sigue siendo el mismo: hacer de México un país de leyes, decoro y decencia. Un país en donde gobierne la política del consenso”, agregó. El gobernador dijo que hay grandes avances, pero restan también desafíos importantes. Y aseguró que su administración coincide en que el objetivo es el desarrollo, pero su primer requisito es el crecimiento. Todos los discursos tienen su tinte de emoción, pero lo importante es hacerlos realidad. A todos: más hechos.

Violencia en la UNAM: ¿mano negra o mano morena?

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que cuando el presidente López Obrador dice que siente que “hay mano negra” y que hay “quienes mueven la cuna” detrás de las manifestaciones y tomas violentas que ha vivido la Universidad Nacional Autónoma de México en los últimos dos meses, seguro lo dice porque tiene los elementos para afirmarlo. A estas alturas ya no queda duda alguna de que hay grupos políticos y universitarios interesados en desestabilizar no solo a la casa de estudios sino a su actual rector, Enrique Graue, y para ello están utilizando a las hordas de jóvenes encapuchados, autodenominados anarquistas, que azuzando y aprovechando demandas legítimas de los estudiantes, como las denuncias de acoso sexual y violencia de género, se han infiltrado para tomar preparatorias y facultades en una clara estrategia de generar y escalar un conflicto que paralice a la UNAM y debilite a su rector.

A esos grupos que no dan la cara y a los que bien alude el Presidente y dice que “hay que lamparearlos para que no anden ahí en los sótanos”, son a los mismos a los que les dirigió ayer su mensaje Enrique Graue y para distinguirlos de los estudiantes universitarios y sus reclamos legítimos, los llamó “la otra cara, los otros” a los que el rector no se atrevió a ponerles nombres —no a los encapuchados, sino a los que los mueven y les pagan por agitar y violentar las marchas y movimientos universitarios—, pero sí les mandó un mensaje apoyado por la comunidad universitaria: “quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán, que tenemos claro lo que buscan, que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia”.

El problema es que, en ese lenguaje cifrado y críptico, que utilizan las dos máximas autoridades, la política y la universitaria, para referirse a un problema grave y que ha ido escalando (13 escuelas tomadas y en paro entre facultades, preparatorias y colegios de ciencias y humanidades) nadie se atreve a poner un destinatario específico y a desenmascarar a quienes quieren incendiar a la Universidad Nacional con afanes de control, de agitación y de inducir un posible cambio forzado en la rectoría. Cuando el Presidente dice que “hay que lamparear” a los que se mueven en los sótanos universitarios, lo que en realidad debería estar haciendo es ordenar a su Centro Nacional de Inteligencia, que comanda el general Audomaro Zapata, que le diga los nombres e identidades no solo de los encapuchados, hombres y mujeres, que son la carne de cañón a la que mandan a golpear y violentar, sino también a que revele qué personajes y grupos están orquestando la estrategia desestabilizadora en la UNAM.

Porque entre académicos y profesores universitarios corren versiones que sostienen que detrás de los embates cada vez más frecuentes a la Universidad y a su rector, además de los paros prolongados ya por más de dos meses en preparatorias y facultades, aun cuando se han establecido mesas de diálogo y se ha avanzado en la atención de las demandas de violencia de género, están las facciones más radicales de la izquierda universitaria que tiene vínculos políticos con personajes de Morena y de la 4T. Incluso, hay quien afirma que los mismos personajes del morenismo que se acercaron a Enrique Graue en su campaña por la reelección y le ofrecieron “un pacto” para apoyarlo a cambio de posiciones y de darle públicamente su respaldo, estarían detrás de la movilización e infiltración de los “anarcos” y serían los autores intelectuales de la desestabilización.

Corresponde al Gobierno y a sus órganos de inteligencia, aun con el “respeto a la autonomía universitaria” que profesa el Presidente, ponerles nombre y apellido a los desestabilizadores. Porque si se incendia la UNAM el problema no será solo para el rector Graue ni para la comunidad universitaria, que ya empieza a pagar las consecuencias con estudiantes de bachillerato y de licenciaturas que están a punto de perder el semestre tras casi tres meses sin clases. El problema real sería para el propio Gobierno de López Obrador y para la 4T porque si la Universidad Nacional se desestabiliza y cae en manos de grupos radicales, el efecto dominó y el contagio para el resto de las universidades públicas del país sería inevitable.

López Obrador dinamita los puentes

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, señala que el presidente López Obrador no para de asestar golpes a la industria turística del país.

Primero fue la cancelación de recursos al programa Pueblos Mágicos. Necesitaban el dinero para los programas socio-electorales de la 4T. En el 2020 tampoco recibirán un centavo. Siguió la eliminación del Consejo Nacional de Promoción Turística con la falacia de que el gobierno federal invertía y las ganancias eran para la iniciativa privada.

Ahora salió con la ocurrencia de que no va a haber mega-puentes vacacionales, a partir del próximo ciclo escolar. El pretexto es “fortalecer la memoria histórica”, dijo el mandatario en la mañanera.

“Sé que esto va a provocar alguna polémica, pero el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Para nosotros es fundamental la historia”, argumentó.

Pero si para el Presidente es fundamental la historia, para los pobladores de los centros vacacionales es vital el turismo que los visita en los puentes.

Leyes a modo

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que la bancada de Morena en San Lázaro está dispuesta a hacer leyes a modo para abrir la posibilidad legal de rifar el avión presidencial.

Se dice poco pero el actual marco legal no lo permite. Hay que cambiar la Ley General para la Enajenación de Bienes de la nación

Quien agregar la siguiente frase al artículo 32 de la Ley: “También se podrán enajenar bienes por sorteo”, como una modalidad más para desprenderse de un bien público.

Esto a pesar de que el propio Presidente de la República se pronunció en contra de hacer leyes a modo. Lo dijo hace poco en el caso de la extensión del periodo gubernamental en Baja California.

Pero sin esa ley a modo, la rifa del TP 01 sería ilegal.

La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que la propuesta de eliminar los “puentes” parece no tener el consenso del sector turístico, por lo que el titular de la secretaría federal del ramo, Miguel Torruco, se reunirá en los próximos días con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, para conocer los detalles de la iniciativa en puerta. Hay que recordar que solo en la industria hotelera hubo el año pasado una derrama de 10 mil 841 millones de pesos en los tres fines de semana largos con 4.6 millones de turistas, equivalentes al 8.1 por ciento recibido entre enero y noviembre.

QUE el presidente del INE, Lorenzo Córdova, avanza a contrarreloj para lograr por consenso la reelección anticipada de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo por seis años antes de que se produzca el relevo de cuatro consejeros y el escenario se complique con designaciones afines a Morena. El problema es que el cabildeo, que data de diciembre, no ha fructificado. Tic tac…

QUE hoy está previsto que Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, tenga una sesión solemne en el Senado para reafirmar los lazos de amistad que unen a México con aquella nación y para plantear su programa de gobierno, sobre todo en materia de migración y seguridad.