TEEP confirma a Zaldívar como presidente del PAN municipal de Puebla

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) desechó la impugnación de Eduardo Alcántara Montiel contra la resolución del CEN del PAN que dio a Jesús Zaldívar Benavides la presidencia municipal del partido en Puebla.

En sesión pública de este miércoles, los magistrados confirmaron la validez de la elección y sus resultados, realizada en la asamblea de 25 de agosto de 2019, cuando triunfó la planilla encabezada por Zaldívar Benavidez como presidente del Comité Directivo Municipal (CDM).

En el TEEP-A-179/2019, consideraron que las pruebas presentadas por el quejoso no sustentaban el fraude que acusó.

Lo anterior porque Alcántara Montiel entregó un video en que Pedro Gutiérrez afirmó que encontró boletas electorales a su favor en un bote de basura de una cafetería ubicada en San Manuel.

Otro motivo por el que no prosperó su denuncia fue porque argumentó que no había certeza en el padrón de militantes en la ciudad, pero no hizo lo mismo cuando se publicó la convocatoria para la renovación, es decir, en agosto de 2019.