Veracruz y Península de Yucatán perciben sismo en el mar Caribe

La población de Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco percibió el sismo de 7.7 grados, en la escala de Richter, registrado en el mar Caribe, entre las islas de Cuba y Jamaica, tras lo cual se reporta saldo blanco y se descarta la alerta de tsunami.

Así lo informó la tarde de este martes la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC), a través de su cuenta de Twitter, donde refirió que los reportes ciudadano sólo indica que el movimiento telúrico se sintió de forma “ligera”, aunque varios edificios fueron evacuados.

Ante la difusión de una supuesta alerta de tsunami, la autoridad aclaró que esta no existe, aunque advirtió sobre la posibilidad de un aumento en el nivel del mar menor a un metro. Por ello, pidió informarse en canales oficiales y no hacer caso a rumos.

Y es que, en algunas páginas, se difunde videos del tsunami de

En tanto, internautas compartieron en redes sociales videos donde captaron la evacuación de personas en Cancún, Quintana Roo.

También hubo desalojo de edificios en la ciudad de Miami, Estados Unidos, cuya costa da al mar Caribe.

Bank of America building was evacuated due to an emergency. What’s going on?! @OfficialJoelF pic.twitter.com/m89qIlbssk

— JB (@JBSavage93) January 28, 2020