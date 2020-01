Contratistas de salud no quieren dejar de robar con medicinas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que contratistas del sector salud “quisieron jugar a las vencidas” y “chantajear” a su gobierno con el desabasto de medicinas, pues acusó que buscan mantener el “negocio” y “no quieren dejar de robar”.

Lo anterior, este domingo durante su gira por Nuevo León, donde también calificó a estas farmacéuticas como “gente ambiciosa, sin escrúpulos” y criticó que sigan diciendo que “no va a haber medicinas para los niños con cáncer”.

“Claro que hay medicinas, porque ya ordenamos comprar la medicina que se requiera para los niños con cáncer en cualquier país del mundo. No van a faltar las medicinas”, remarcó el mandatario.

Aseguró que su administración incrementó el presupuesto para la salud en 40 mil millones de pesos y ya estableció un sistema de atención médica gratuita, aunque reconoció que “no va a ser fácil echarlo andar porque hay resistencias”-

Asimismo, recordó que, a su llegada a la Presidencia, el sistema de salud estaba “por los suelos, con falta de instalaciones médicas; no había centros de salud, no hay centros de salud, no hay hospitales, no hay equipamiento adecuado, faltan médicos, faltan especialistas, faltan medicamentos”.

Esto declara el presidente luego de que la semana pasada padres de niños con cáncer, tratados en el Hospital Infantil Nacional, volvieron a protestar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por el desabasto de medicamentos para quimioterapias.

De esta situación, el presidente incluso señaló como posibles responsables a directivos del nosocomio especializado, quines terminaron por adherirse a programa para asegurar servicios gratuitos a más tardar en diciembre de 2020.