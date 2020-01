Acusan sustracción de menor de 9 años en Huauchinango y complicidad de SS

Trinidad Salazar Maldonado, acusó a su expareja Miguel Ángel Torres Cru, de sustraer a su hija de 9 años Elianny Torres Salazar, mientras que a la Secretaría de Salud (SS) y a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de estar en complicidad para no encontrarla.

Frente a las puertas de la Fiscalía General del Estado (FGE), explicó que luego de su separación con Torres Cruz hubo un acuerdo a través de un juez para que el papá conviviera con la menor todos los fines de semana.

Sin embargo, señaló que el 8 de septiembre de 2017 su expareja se la llevó cuando tenía 7 años (actualmente 9 años) y ya no la regresó a su hogar, a pesar de que ella tiene la guarda y custodia legal, por lo que son más de 2 años sin que conozca su paradero.

Explicó que hasta hace 15 días, su hija estudiaba en el Instituto “Cri Cri” en Huauchinango, de donde son originarios, pues acudió a buscarla el pasado 9 de enero, sin embargo, no pudo localizarla, por lo que temió que la menor haya sido sacada del estado o del país.

Refirió que las autoridades le han dicho en sus informes que no dan con el paradero de su hija, que no saben dónde están, a pesar de que ella ha proporcionado los domicilios de su expareja, así como de la escuela en donde estaba estudiando.

Afirmó que hay complicidad de la directora del Centro Urbano Médico de la demarcación, Rita Delgadillo Sánchez, ya que se ha negado a dar información sobre Torres Cruz, por lo que pidió al gobierno estatal toma cartas en el asunto.

“Cuando pedía hablar con la doctora Rita, que es la jefa de ese centro urbano, me decía que no iba a trabajar o que se había salido temprano, siempre lo protegían, lo cual se me hace muy injusto, son cómplices de este señor quien sustrajo a mi hija desde hace más de 2 años”, afirmó.

Elementos de la AEI se negaron a actuar

Salazar Maldonado aseveró que a pesar de las diversas pruebas que ha aportado sobre el posible paradero de su hija los elementos de la AEI tampoco ejecutaron la orden para reintegrarla con ella, por lo que igual los acusó de complicidad.

Y es que, dijo, el expediente 6/2015 del Juzgado de lo Civil de Huauchinango y 82/2018 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se ordenó que se entregue a Trinidad Salazar Maldonado a su hija, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento.

Por ello, la madre refirió que interpuso una nueva denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Desaparición de Personas, mediante la cual se integró la carpeta de investigación 57/2020/FED y se liberó la orden de búsqueda y localización de la menor, al tiempo de solicitar a las autoridades estatales ayudar a encontrarla.