La guerra Luján-Polenvsky y niños son parte de grupos de autodefensa en Chilapa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala indica que 1. El famoso estate quieto. Sólo buenas noticias recibió en las horas recientes Rosario Robles. La exsecretaria de Sedesol y de Sedatu no será inscrita en el Registro de Servidores Públicos Sancionados. Rosa Edith de la Peña Adame, magistrada de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, concedió la suspensión definitiva de la inhabilitación ordenada por Función Pública y determinó que la resolución perjudicaría su derecho de imagen, en el ámbito personal y profesional. Además, para júbilo de Robles, el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, dejó el caso, ya que este año fungirá como juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. ¿Será que todo apunta a la futura y pronta liberación de la exfuncionaria? En este México 2020 todo puede pasar.

2. Resultados exprés. En abril de 2019, Guillermo César Calderón asumió como titular de la aduana de Progreso, en Yucatán. Llegó para detener la ola corruptiva y tráfico ilegal de mercancía, y a menos de un año, la aduana registra una recaudación histórica, con un incremento del 42% con respecto a 2018, pues en ese año se recaudaron 4 mil 697 millones de pesos, y en 2019, 6 mil 692 millones. Se acabaron los negocios turbios en los que se había visto envuelta esta aduana. Todavía hay sectores que se resisten al cambio, pero hay funcionarios que creen en la transparencia y el combate a la corrupción. Progreso reportó 30 mil 142 operaciones y 55 mil 919 pedimentos de carga a la exportación, 11% y 8% más, respectivamente, en comparación con 2018. Todo va bien cuando sólo se tiene compromiso con el país.

3. Extralimitados. La respuesta gubernamental ante la presentación de niños armados en Chilapa, Guerrero, fue inmediata y enérgica. Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, la calificó de lamentable e irresponsable y advirtió que se va revisar el funcionamiento de estos grupos, para establecer cuáles se organizan a partir de usos y costumbres. Indicó que se revisará a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que armó a 19 menores y los presentó como parte de sus filas. “Se generalizaron las policías comunitarias, pero no todas tienen un origen o un propósito legítimo”, explicó. Aún está a tiempo de evitar una barbaridad, secretario Durazo. Que no sólo sean amagos, lo que se necesita es garantizar el Estado de derecho. No más.

La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que entre los comisionados del INAI, encabezado por Francisco Javier Acuña, persiste resentimiento institucional con la ahora FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, por no haber destrabado el caso Odebrecht, cuyo expediente fue reservado desde tiempos de la PGR de Alberto Elías Beltrán. El instituto ha resuelto que debe abrirse por tratarse de “hechos de corrupción” y un tribunal federal ya le dio la razón, pero la Fiscalía insiste en su negativa con el argumento de que hay amparos que se lo impiden.

QUE por cierto, en eso de la batida contra la corrupción la Secretaría de Hacienda es puntera no solo por su Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, sino también por la Procuraduría Fiscal de la Federación, encabezada por Carlos Romero Aranda, encargada de atender “casos raros o sospechosos” sobre evasión y a cuyo escritorio ha llegado una denuncia con el folio 1135200121.

El miedo como forma de gobierno

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, indica que Donald Trump está convencido que “el verdadero poder es el miedo”, (Bob Woodward, Miedo en la Casa Blanca, Rocaeditorial). Aquí parece que le copiaron.

El mismísimo presidente López Obrador, en su papel de juez supremo de la 4T, lanzó una “hipótesis” desde la mañanera.

Dice que algunos directores de hospitales provocaron la falta de medicamentos para niños con cáncer por los contratos que tenían con (los laboratorios) Pisa. La Función Pública ya abrió una investigación.

Lo que dijo el Presidente no es resultado de una investigación minuciosa. Tampoco deriva de la sentencia de un juez. Es sólo “una hipótesis” en la que embarró directamente al director del hospital infantil, Jaime Nieto Zermeño.

Los señalamientos de López Obrador levantaron una ola de indignación en la comunidad médica. Por todos lados describen al doctor Nieto Zermeño como un hombre cabal. “Es una bajeza”, nos dijeron.

Choque de Trenes

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, señala que no hay nadie en Morena que no lo note. Hay una sola vía y dos trenes que circulan a toda velocidad rumbo al encontronazo.

Un tren lo conduce Bertha Luján y el otro Yeidckol Polenvsky, respectivamente presidenta del Consejo y dirigente nacional del movimiento, que no partido, que llevó a la Presidencia a López Obrador.

Las duelistas y sus equipos no toman en cuenta a nada ni a nadie, ni siquiera al Tribunal Electoral cuyas disposiciones las tienen sin cuidado.

Mientras ellas piensan cómo eliminarse una a la otra, se retrasan los trabajos para institucionalizar al Movimiento de Regeneración Nacional, o lo que quede de él, después del choque inminente.

