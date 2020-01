Faltan medicinas y personal en Hospital del Norte, acusan pacientes de cáncer

Mujeres enfermas de cáncer de mama protestaron este viernes a las afueras del Hospital General del Norte por la falta de medicamento, manifestación que se suma a las otras que ha habido por las carencias de insumos como el Hospital del Niño Poblano.

Alrededor de las 10 de la mañana, las pacientes llegaron a dicho nosocomio; algunas acompañados de sus familiares, exigiendo las medicinas que necesitan para su tratamiento que son Lapatinib, Capecitabina, Vinarelbina y Trastuzumab.

Entre las frases que tenían en sus pancartas eran “el cáncer no es un juego”, “queremos vivir, no más muertes por el cáncer”, “quiero vivir, no más muertes por favor, ayúdenme, necesito quimioterapias” y “yo apoyo la lucha contra el cáncer”.

En entrevista, Gabriela Jiménez González, una de las afectadas, manifestó que son alrededor de 300 mujeres con cáncer de mama las que enfrentan este problema debido a que desde diciembre pasado no hay medicamentos, incluso hasta falta personal.

Señaló que son varias los insumos que se necesitan, pues hay algunas que cada tres semanas deben recibir una vacuna, la cual tienen un costo fuera del hospital de 50 mil pesos, lo cual la mayoría no puede costear.

Indicó que en un principio eran cinco oncólogos los que las atendían, pero ahora ya sólo hay dos, una terapeuta y uno cirujano, quien luego tiene que operar hasta dos o tres veces al día, por lo que es mucho trabajo para ellos dos.

Falta personal médico, afirman

«No hay medicamentos, hay mucho desabasto, no podemos dar continuidad a nuestro tratamiento por ello, como pacientes no tenemos el dinero para pagar las medicinas, desde el mes de diciembre hay desabasto, igual hay muchas necesidades de enfermeras de médicos, somos pacientes de cáncer de mamá y no podemos seguir así”, pronunció.

Un señor, esposo de una paciente, comentó que requiere “tratamiento rojo” el cual tiene un costo muy elevado y el trabaja en la central de abastos como cargador y diablero por lo cual no le alcanza y tiene miedo a perder a su compañera de vida.

Jiménez González afirmó que de no obtener una respuesta inmediata se irán a protestar a Casa Aguayo, pues aseguraron que no están en contra del hospital, sino de las medidas que se han tomado, por lo que le pidieron al gobernador Miguel Barbosa Huerta que intervenga por ellos.