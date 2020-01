Marchan contra parque industrial que contamina río Metlapanapa

Habitantes de Santa María Zacatepec, del municipio de Juan C. Bonilla, marcharon en Puebla exigiendo que se detenga la ampliación del Parque Industrial de Huejotzingo, ya que sólo está contaminado río Metlapanapa, por lo que anunciaron amparos.

La movilización, que estuvo integrada por alrededor de 50 personas, partió a las 3 de la tarde del Paseo Bravo, para concluir en el zócalo de la Angelópolis, en la que acusaron que las autoridades estatales y municipales han sido omisas a sus denuncias.

Mostraron una lona con la leyenda “X la vida del río Metlapanapa. Yo prefiero el río Metlapanapa” al recorrer la avenida Reforma, una de las más importantes en el Centro Histórico, por lo que los automovilistas tuvieron que tomar vías alternas.

En entrevista, Alejandro Torres Chocolat, habitante de la comunidad, comentó que desde hace un año que se enteraron de la ampliación del parque se opusieron al proyecto, lo cual ha generado diversos conflictos entre los encargados de la obra y los pobladores.

Indicó que la oposición que tienen es porque tiene conocimiento de que serán más de 400 empresas las que se instalarán, en una superficie de 800 hectáreas, mismas que sólo contaminarán el río que usan para su cultivo, a pesar de que en Puebla están los dos más contaminado del país: Alseseca y Atoyac.

Refirió que el parque “está lleno de irregularidades”, pues no cuenta con los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ni de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) y menos con la anuencia de la comunidad.

Explicó que se hizo una consulta porque son un “pueblo indígena” y la mayoría de los pobladores votó porque no se ejecutara el proyecto, a lo que hicieron caso omiso tanto el ayuntamiento de Juan C. Bonilla, como en su momento el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y ahora el actual encabezado por Miguel Barbosa Huerta.

“Estamos hartos de mentiras”, dicen

“El pueblo dijo: no queremos ese proyecto; hablan de que lo van a entubar y no sé qué tanta cosa (…) no queremos el proyecto, nos lo están imponiendo a la fuerza”, pronunció.

Sostuvo que están viviendo “problemas de intimidación y violencia” como cuando gobernaba el morenovallismo, por lo que recriminó que Barbosa Huerta haya llegado con la bandera de cambio y “siga lo mismo”, pues le siguen dando privilegios al capital privado.

Torres Chocolat aseveró que no desistirán a su lucha, por lo que ya hay un amparo que tramitaron en el que la autoridad judicial les otorgó la suspensión provisional, sin embargo, presentarán otro para solicitar la suspensión definitiva.

“El pueblo está molesto por todas las mentiras que les han dicho, al gobierno estatal le exigimos que cancele totalmente el proyecto, que enjuicie a los empresarios irresponsables que están contaminando y que no se lleven a cabo los desarrollos inmobiliarios, queremos que nos dejen en paz”, concluyó.