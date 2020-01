Habrá universidades sólo para médicos y enfermeras ante déficit: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que “se va a crear una universidad sólo para médicos y enfermeras en la Ciudad de México”, así como en los estado, como medida para contrarrestar el déficit de personal hospitalario en el país.

Durante su discurso con motivo del Día de las Enfermeras y los Enfermeros, en Yautepec, Morelos, donde acusó que, en los gobierno neoliberales, “no se apoyó la educación pública y rechazaban a los que querían estudiar enfermería, medicina”, lo cual resultó en que México no tenga a los que necesita.

Señaló que los aspirantes eran descartados “con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto; era porque no había cupo (…) porque no tenían las universidades públicas presupuesto suficiente”.

Ante esta situación, refirió que se están creando escuelas de medicina y enfermería, además de aprovechar para “decirles que se va a crear una universidad sólo para médicos y enfermeras en la Ciudad de México, y vamos a hacer lo mismo en cada estado para tener los médicos y las enfermeras necesarias también”.

Lo anterior, como parte de las acciones de su gobierno para mejorar el sistema de salud público, entre las cuales reiteró el abasto de medicinas y materiales de curación en unidades médicas, y asegurar que no falten médicos, que no falten las enfermeras.

Asimismo, busca mejorar las instalaciones de salud, con énfasis en los centros de salud, unidades médicas y hospitales abandonados, sin equipo suficiente, y basificar a los trabajadores del sector y aumentar sus sueldos.