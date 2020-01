El EZLN contra el Tren Maya y se estanca turismo entre México-Estados Unidos

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Listado. “Serenar al país”, desplegar 100 mil elementos de la Guardia Nacional, generar condiciones económicas de desarrollo y bienestar, llegar al primero de diciembre de 2020 habiendo sentado las bases de su proyecto, desterrar la corrupción en el ámbito público… Estos son algunos de los propósitos de año nuevo que el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió. Antes de que concluya enero, dijo, será aprobado el T-MEC en el senado de Estados Unidos, lo que permitirá atraer más inversión al país y generar crecimiento. Pronosticó que a partir de la aprobación del tratado comercial, la iniciativa privada de nuestro país fortalecerá sus inversiones. El titular del Ejecutivo inicia el año con toda la actitud. Que ese compromiso lo asuman todos y cada uno de los que conforman el gobierno. Si no, el único camino será el fracaso. Y lo saben.

2. Tareas pendientes. Una encomienda para Miguel Torruco Márques, secretario de Turismo: el mercado aéreo entre México y EU no logró despegar en los primeros once meses de 2019. Hasta noviembre, el intercambio de pasajeros entre ambas naciones muestra una contracción de 1%, lo que se traduce en 283 mil 324 usuarios menos, según los datos de la Agencia Federal de Aviación Civil. La afluencia tuvo alteraciones, sin embargo, fue a partir de julio cuando se presentó la mayor caída. Dichas cifras coincidieron con las de la Secretaría de Turismo. Mucho tiene que ver la Alerta de Viaje que EU tiene para México, en donde lo clasifica en nivel 2, lo que significa que los turistas deben incrementar sus medidas de seguridad. ¿Qué se le ocurre, don Miguel, para revertir esta tendencia?

3. Los obstáculos del desarrollo. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los señalamientos del EZLN de defender las tierras indígenas que pudieran ser afectadas por la construcción del Tren Maya “hasta con su vida”, representan sólo propaganda sin sustento. “Nosotros no vamos a afectar a nadie, menos a las comunidades indígenas, nosotros no somos así”, comentó. Además afirmó que a los dirigentes del EZLN les hace falta informarse sobre las acciones que se han emprendido en favor de las comunidades indígenas. 80 mil campesinos de Chiapas, por ejemplo, son beneficiados por el programa Sembrando Vida. “Por eso me extraña, si yo no soy Salinas”. Hay que recordar que no se trata de buenos y malos, sino de construir un país.

Con mucho morenismo, ¿Pá’qué quieren experiencia?

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que se llama Paola Elizabeth, es muy morenista y cómo ahora baja desde arriba la honestidad y más vale “una de honradez que mil de experiencia”, esta chica va a dirigir los procesos de asuntos internos de la Guardia Nacional.

No es la primera vez que la inexperiencia llega a lo que un día fue el sistema de sanciones de la otrora Policía Federal, pero vaya, al menos tenían una empanizadita previa del tema en una instancia de seguridad pública.

¡Cosas veredes! Pues así habrán de operar en la Guardia, bajo la esperanza de que “todo ya cambio!”

Agua fresca al IMSS

Hay un buen dato en torno al aumento de los salarios mínimos. Y lo es porque, a la par de dinamitar aquel tabú que impedía aumentos al minisalario por miedo a la inflación (30 años de rezarle a San Noeliberalito), impacta positivamente en una institución muy importante: el IMSS.

La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que el tema de género entró de lleno a las actuaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside Alfredo Fuentes Barrera, y en materia de violencia política resolvió 87 asuntos con el protocolo que la propia entidad elaboró para juzgar con esa perspectiva y evitar desigualdades, siendo CdMx líder en ese terreno con 24 asuntos, seguida de Oaxaca y Morelos con 10 cada estado en 2019.

Entre la Sala Superior y las seis regionales que lo componen sacaron un total de 7 mil 790 asuntos, un promedio de 21 por día, y el medio de impugnación que más se recibió fue el juicio para la protección de los derechos político-electorales, con 5 mil 235.

QUE en la Cámara de Diputados no se quedaron atrás y aprobaron 12 reformas que garantizan la justicia a las mujeres víctimas de violencia, en especial para los casos de agresión física y política, además de incluir la perspectiva de género.