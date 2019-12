Colonos de La Margarita acusan abandono del ayuntamiento

Colonos de la Unidad Habitacional La Margarita acusaron que sigue la inseguridad en la zona, sumado a la proliferación de los ambulantes y, a que el ayuntamiento no ha querido darles la municipalidad a pesar de que lo han solicitado por varios años.

En rueda de prensa, Guillermo Espinosa Trejo, representante de los Vecinos Organizados de la Margarita (VOM), indicó que debido a que no están integrados como parte del municipio, la Comuna ha ignorado desde hace meses sus demandas.

Refirió que el conflicto surgió en la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, cuando el Infonavit entregó al ayuntamiento la zona para que dejara de ser de carácter federal, por lo que el gobierno municipal se ve obligado a prestar los servicios, lo cual no cumple al 100 por ciento.

Explicó que la Comuna dice que las calles son municipales, pero no las demás propiedades, lo cual igual es una muestra del “alejamiento” de las autoridades locales.

“Nuestras quejas de administraciones anteriores han tenido la misma respuesta negativa con este gobierno municipal; estábamos pensando en la posibilidad de un cambio, sin embargo, no hemos visto absolutamente algún avance”, reclamó.

A lo anterior, sostuvo, se suma que el ayuntamiento ha hecho caso omiso a sus demandas, principalmente en el control de los vendedores informales agremiados a la Federación Doroteo Arango, que “se han apoderado de todo”.

Mencionó que los comerciantes han generado “un caos” al despojar a los vecinos de sus cajones de estacionamiento, además del robo de autopartes constante y el maltrato a los vehículos sin que haya alguna respuesta del gobierno capitalino.

Inseguridad y ambulantes han aumentado, acusan

Por su parte, Pamela Romero Reyes, igual integrante del VOM, recriminó que a siete meses de solicitar una audiencia con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, no tienen resultados positivos.

Asentó que La Margarita alberga a más de 35 mil vecinos, pero el ambiente que se vive cada día se complica, ya que esta zona se ha convertido en «tierra de nadie», donde la autoridad municipal no interviene con servicios públicos, tales como seguridad.

«Por los altos índices de inseguridad los vecinos ya hasta quieren comprar armas para defenderse porque la autoridad no nos hace caso, a la policía no le importamos; a mí me robaron los espejos de mi carro hace unos días y tengo pruebas», pronunció.

En el caso del ambulantaje, dijo que se incrementó en un 100 por ciento con la llegada de la administración actual, además de que las principales vialidades invadidas de informales son la 36, 38 y 42 Sur y la zona donde se encuentra ubicada una tienda departamental.