En 73 villas mercantiles podrán vender ambulantes del CH; costarán $615 al día

La renta de 73 villas mercantiles para ambulantes por la temporada navideña costó a la Comuna 2 millones de pesos; los informales pagarán por metro cuadrado 41 pesos, es decir que por los 15 metros de cada espacio, desembolsarán 615 pesos al día.

En entrevista tras la inauguración de acciones de presupuesto participativo en San Baltazar Campeche, el secretario de Gobernación (Segob), René Sánchez Galindo, reconoció que no todas las villas han sido rentadas por los comerciantes, por lo que exhortó a los interesados en comunicarse con la dependencia.

Mencionó que el proyecto no tiene «fines recaudatorios» y resaltó que las villas no son propiedad del ayuntamiento, sino que fueron alquiladas a una empresa cuyo nombre no quiso precisar.

Indicó que la instalación de los puestos inició este martes de la Poniente 8 a la 10, por lo que en los días siguientes se pondrán en el resto de las calles de manera paulatina, de modo que para el fin de semana, las 73 estén habilitadas.

En coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico otras organizaciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) determinó que estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas, así como de productos de procedencia ilícita.

Aseguró que habrá elementos de seguridad monitoreando constantemente la actividad, con el fin de reducir asaltos u otros altercados en el corredor.

Las villas estarán a partir del 17 de diciembre hasta el 6 de enero, en un horario de 15:00 a 22:30 horas.