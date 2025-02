La presidenta Claudia Sheinbaum mandará al Congreso de la Unión dos leyes para frenar la reelección y el nepotismo en los cargos de elección popular, mismas que respaldó Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla.

Lo anterior, luego de que se llevara a cabo la conmemoración del 108 aniversario de la promulgación de Constitución el 5 de febrero de 1917. El evento fue presidido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde la acompañaron 30 gobernadores, entre ellos, Armenta Mier.

Allí anunció que para reivindicar lo establecido en este documento y, sobre todo, la consigna “sufragio efectivo no reelección”, mandará 2 reformas: para no permitir la reelección y el nepotismo.

Hoy 5 de febrero no puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales, la primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo.

En su mensaje también rememoró que el origen de esta carta magna, el cual se da después de que culmina el período conocido como la “Revolución Mexicana”. Recordó que la primera constitución de nuestro país se publicó en 1824, por “aquellos que se opusieron a la monarquía española”.

También mencionó que la creación de la “segunda carta magna”, la de 1857. En ella, relató que se establecieron las garantías individuales, la eliminación de la esclavitud, y se garantizó la libertad de expresión y enseñanza, organización y la facultad de los estados de elegir a sus autoridades y redactar sus propias leyes.

Sheinbaum va contra la reelección y nepotismo; Armenta, a favor

Agregó que después de estos tres períodos, llegó la “larga noche neoliberal” en 1982. Señaló que desde ese período se ha reformado la constitución cerca de 500 veces.

Se privatizaron bienes públicos, se desmanteló el estado de bienestar y se debilitaron las conquistas sociales. Se empobreció a los mexicanos y se debilitó la planta productiva nacional. Se instauró un ‘neoporfirismo’. Claudia Sheinbaum

En ese sentido, Alejandro Armenta coincidió con el proyecto de profundizar la democracia a través de reformas que frenen la reelección y el nepotismo. Ello permitirá, señaló, que afiancen la soberanía popular.

Hoy la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha dado un mensaje valiente, profundo, con un sentido de nacionalismo y patriotismo y de defensa plena de la soberanía de nuestros hermanos migrantes Alejandro Armenta

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, en su intervención señaló que los mexicanos tienen derecho a recibir respeto y dignidad. Aseveró que no están dispuestos a someterse a los designios de otro y recordó que en unidad se debe fortalecer la democracia, las instituciones y el estado de derecho. Destacó que la soberanía del país no depende de nadie, y afirmó que sin unidad no habrá soberanía, por ello es obligación respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.