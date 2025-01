La próxima semana se presentará el plan de semiconductores de los autos eléctricos mexicanos, Olinia, que contempla el diseño y producción de los mismos; respecto a la pronunciación del término Olinia se revisará con los hablantes náhuatl.

Así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa, a pregunta expresa de este medio, donde detalló que este martes 21 de enero se reunió con los académicos de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Schti), a cargo de Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Abundó que, durante la reunión, abordaron los avances que se tienen sobre la etapa de diseño y producción de semiconductores para los autos Olinia.

En este tenor, adelantó que la próxima semana, es decir la última de enero, durante la conferencia matutina se presentará el plan de semiconductores de los vehículos eléctricos mexicanos, Olinia, con el equipo de investigadores.

Estarán académicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Tecnológico Nacional de México (TecNM), quienes se encuentran desarrollando la tecnología necesaria para estos autos, que se prevén estén listos en 2026.

Cabe recordar que el encargado del Proyecto de Desarrollo Sustentable del Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México, Roberto Capuano Tripp, destacó que Olinia considera la creación de tres vehículos.

Uno será de movilidad personal, otro de movilidad de barrio y un tercero para entregas de última milla, los cuales tendrán un precio estimado de que va desde los 90 hasta los 150 mil pesos dependiendo del modelo y los planes de financiamientos

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la pronunciación del término Olinia —cuyo significado en náhuatl es movimiento—, se revisará con los hablantes de esta lengua originaria, así como especialistas en la misma.

Esto luego de queHilario Cruz, presidente del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas de Puebla, en entrevista con Ángulo, pidió al gobierno federal que se respete la acentuación del nombre de la marca del nuevo auto eléctrico mexicano“Olinia”.

Debido a que señaló que si bien, cuando la presidenta Sheinbaum Pardo explicó que el origen de la palabra “Olinia”, lo pronunció como es la traducción al castellano, más no como se pronuncia en la lengua originaria.

Ante ello, el Consejo señaló que si no se atiende la modificación no se estaría utilizando adecuadamente la lengua.

“Olinia no se pronuncia de manera lineal; así es la pronunciación en el español. Sin embargo, en náhuatl se pronuncia con acento prosódico en la segunda “i”, es decir: O-li-ní-a. En náhuatl no se escriben tildes, por lo que la escritura sí es como en el anuncio, más no es la pronunciación”