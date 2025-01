El Consejo Estatal de Pueblos Indígenas de Puebla, pidió al gobierno federal que en el nombre de la marca del nuevo auto eléctrico mexicano “Olinia” se respete la acentuación náhuatl. A través de su presidente, Marco Hilario Cruz, señalan que de no hacerle no se estaría utilizando adecuadamente la lengua.

En entrevista con Ángulo 7, Hilario Cruz, presidente del Consejo, dio cuenta que si bien, cuando Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el origen de la palabra “Olinia” (movimiento en náhuatl), lo pronunció como es la traducción al castellano, más no como se pronuncia en la lengua originaria.

“Olinia no se pronuncia de manera lineal; así es la pronunciación en el español. Sin embargo, en náhuatl se pronuncia con acento prosódico en la segunda “i”, es decir: O-li-ní-a. En náhuatl no se escriben tildes, por lo que la escritura sí es como en el anuncio, más no es la pronunciación”

Hilario Cruz, además de hablante, también difunde la lengua por medio de la docencia, por lo que dijo que esta corrección es para reivindicar las raíces mexicanas. Piden que sin alterar la forma en la que está escrita, se difunda con la acentuación prosódica debida en el náhuatl.

Buscar a expertos para verificar acentuación en náhuatl de Marca mexicana de autos eléctricos “Olinia”

Sugirió que, para corroborar esta recomendación, con miras a que se corrija, se recurra a lingüistas o a universidades que se enfoquen a esta ciencia. Esto, para que hagan una investigación de como ejecutar correctamente el habla de los pueblos originarios.

Esto permitirá que si este proyecto -Olinia-, coloque a México como potencia en la industria de autos eléctricos a nivel mundial, por lo que corregirlo también implica realzar nuestras lenguas originarias.

Pide respetar autonomía de pueblos

Por otro lado, dentro de su encargo como presidente de dicho consejo, Hilario Cruz comentó que este viernes se reunirán con la nueva presidenta del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), Apolinaria Martínez Arroyo.

Destacó que en la reunión se abordará el tema del catálogo de comunidades indígenas, toda vez que en el nacional (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas) se “descartó a varias comunidades”. Aseguró que podría ser un problema sino se corrige, pues no llegarán los recursos previstos en la nueva Ley Indígena.

Asimismo, dijo que plantearán que se respete lo establecido en la nueva disposición en la materia, puesto que, para la elección de jueces de paz de los pueblos, presidentes auxiliares y demás autoridades fue el gobierno estatal quien emitió una convocatoria lo que “viola la autonomía”.

Puso de ejemplo que en la convocatoria se establece como requisito la constancia de antecedentes no penales. Lo calificó como un contrasentido porque “nosotros (los indígenas) elegimos a nuestras autoridades; nos conocemos, pues. No elegiríamos un delincuente”.