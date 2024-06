El Consejo Estatal de Pueblos Indígenas de Puebla trabajará en la creación de un catálogo, así como plantear las necesidades de las comunidades y sus propuestas de solución para que las autoridades les destinen recursos públicos necesarios.

Así lo señaló Marcos Hilario Cruz, representante del pueblo náhuatl y quien tomó protesta este miércoles como presidente de este Consejo Estatal de Pueblos Indígenas durante la sesión de instalación del mismo.

Hilario Cruz destacó que la responsabilidad de la creación del “catalogo” es para demostrar donde están asentadas las comunidades indígenas. Y es que actualmente hay siete pueblos indígenas: nahuas, totonaku, tepehuas, otomíes, popolocas, mazatecas y los pueblos afromexicanos.

No obstante, agregó, actualmente sólo están reconocidos 58 municipios como pueblos, no obstante, “hay municipios donde hay población indígena y esa no está registrada”.

Por lo anterior, y como parte de su discurso de agradecimiento, aseguró que no escatimará en los tiempos y trabajará con lealtad para los indígenas.

Los pueblos esperan un trabajo arduo, organizado, con responsabilidad, honestidad, transparencia, dedicación, sin escatima de tiempo y con lealtad al gobierno y nuestros hermanos (…) lo que estamos haciendo un trabajo de mucha responsabilidad.

Aprovechó para agradecer a la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP) y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por integrarse a este consejo estatal. Señaló que serán de mucha ayuda.

El recién elegido presidente del Consejo de Pueblos Indígenas del estado de Puebla, cuya elección se realizó mediante una consulta a la población indígena de la región.

Dentro de sus funciones está la de poder asistir al Congreso del Estado como representante, tendrá la oportunidad de expresar sus observaciones, no contará con voto en las decisiones.

Consejo de Pueblos Indígenas de Puebla, integrantes

Es importante señalar que este consejo se conformó de manera paritaria y en su mayoría por integrantes de la población indígena. Quién tomo protesta de Marcos Hilario y al consejo fue Héctor Manzano Posadas, representante de la Secretaría de Gobernación estatal.

Los representantes son: