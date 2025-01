Repartidores de aplicaciones como Uber y Didi celebraron la reforma a la Ley Federal de Trabajo con la que ahora contarán con seguridad social y derechos laborales, pues será un beneficio para ellos en caso de que se enfermen y también porque ya serán trabajadores formales.

El pasado 24 de diciembre, en su edición vespertina, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma aprobada por el Congreso de la Unión en la que se reconoce la subordinación en esta nueva forma de empleo y que las personas cuenten con sus derechos laborales.

Por ello, de acuerdo con los transitorios establecidos como parte de la modificación el decreto en materia de plataformas digitales entrará en vigor a partir de los 180 días posteriores a su publicación, que son seis meses, por lo que será hasta junio de este año.

Bajo este contexto, este medio realizó un sondeo en el zócalo de la ciudad de Puebla, donde personas que laboran bajo esta modalidad se reúnen a la espera de que les lleguen solicitudes de servicio, quienes vieron de manera positiva está nueva disposición, ya que antes no se había reconocido.

Con la reforma, hay seguridad y nos reconocen como trabajadores, señaló el repartidor de la aplicación Didi Fotos, Eduardo Rodríguez, quien es repartidor desde hace seis meses, comentó que “se le hace bien” la reforma, sobretodo porque tiene que ver con el tema de la salud, ya que así si se enferma ya no tendrá que gastar dinero de su bolsa para ir al doctor o la farmacia.

“Pues ya con esto te aliviana el seguro social, ahorita lo que hace Didi es asociarte, entonces a mi sí se me hace bien, porque, aunque al final va a salir de tu ganancia, ya se administra de otra forma, además de que yo tengo otro trabajo, soy electricista y con esto pues me estoy alivianando, ya que ahorita no tengo esposa ni hijos”,

Eduardo Rodríguez