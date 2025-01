El youtuber, Rodolfo “Fofo” Márquez, fue declarado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Edith N.; la sentencia que podría ser de más de 48 años de prisión y multas para reparar el daño, la dictará un juez el próximo 29 de enero.

Este viernes fue la audiencia final del youtuber de 26 años por las agresiones que realizó contra una mujer de 52 años el pasado febrero de 2024. Un juez del Estado de México encontró las pruebas del Ministerio Público suficientes para determinar su culpabilidad en el intento de feminicidio de Edith N.

Durante el proceso judicial, la defensa rechazó las acusaciones por tentativa de feminicidio y señalaron que no era intención de “Fofo” quitarle la vida. Sin embargo, la Fiscalía se basó en que él practicaba boxeo y, durante la agresión, derribó a la victima sobre el paso vehicular donde continúo golpeándola. Situación que, además, la colocó en riesgo de ser arrollada.

Por ello, tras declararse su culpabilidad y salir del penal de Barrientos donde se realizó la audiencia, Edith N. declaró que se hizo justicia a su caso. Aseguró que el fallo a su favor es prueba de que ya no importa quién es el agresor, pues habrá “quien escuche a las victimas”.

En la audiencia anterior, “Fofo” ofreció una disculpa a Edith N. “y a todas las mujeres de México”. Señaló que su caso debe servir como un ejemplo para los jóvenes y evitar que no se repita el daño que cometió.

“Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro (…) Yo le pido su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue, pero por el delito que es”.

“Fofo” Márquez