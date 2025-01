Para lograr la democracia en el SNTE nacional se debe garantizar piso parejo, es decir, condiciones equitativas en la renovación de la dirigencia que se hará este año, además debe integrarse una comisión con representación de las diferentes planillas participantes y dar certeza que el presupuesto no se usará para impulsar a algún alfil.

Así lo consideraron, en entrevista durante el primer programa de Ángulo 7 Radio del año, Gicela Vianel Serrano Valencia, Secretaria de Organización del Cuarto Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE en Lucha y José Luis Castillo Ferrel, Secretario General del “Poder de Base” de la Sección XVIII de Michoacán.

Los docentes manifestaron que quien esté al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) debe enfocarse en ser un “verdadero” dirigente y no a otras actividades que puedan afectar la gestión, ni tampoco “ser amigo” de los gobiernos y se olvide de los derechos laborales.

Castillo Ferrel manifestó que “sí es posible la democracia” en el SNTE, ya que ha estado “secuestrado por una camarilla que son comparsas” de los gobiernos en turno y en perjuicio de los derechos de los docentes, en alusión a Alfonso Cepeda Salas, quien es el actual dirigente, pero también senador de Morena.

Refirió que el primer paso que se tiene que dar es la unidad de los trabajadores de la educación y que se dé a nivel nacional, mientras que el segundo es analizar el contexto que se ha dado para este gremio, además de que con la reforma laboral del 2019 se estableció que la elección debe ser a través del voto libre, popular y secreto con la participación de planillas.

“Nosotros participamos en el proceso electoral para lograr que se tenga la mayoría en el Congreso federal y que se pueda hacer una reforma para eliminar la Usicamm, pero también tenemos una aspiración para que haya una verdadera democratización del sindicato”, remarcó.

Mencionó que el actual dirigente no puede mantener esta posición ni ser legislador a la vez, por lo que se debe dar la renovación y que haya piso parejo para todos los aspirantes, con un ejercicio democrático y transparente, pues en diciembre culminó la renovación en las secciones y debe darse pie a la nacional.

Para lograr democracia en SNTE, todos deben tener oportunidad de participar

Afirmó que se debe conformar una comisión que garantice la participación equitativa de los interesados y que las cuentas bancarias del gremio sean congeladas durante el proceso interno, pues los docentes cotizan 100 pesos quincenales y solo la dirigencia actual es la que tiene acceso a las mismas y otorgan un poder político que les da ventaja porque “es un monto exorbitante (…) 100 pesos por 1.3 millones de trabajadores, estamos hablando de más de 100 millones de pesos”.

Agregó que todos deben tener la oportunidad de registrar alguna planilla y ser parte de la organización, ya que en el nuevo sindicalismo que se busca, ahora con los gobiernos de la Cuarta Transformación, no se debe permitir un ejercicio irregular de las dirigencias.

Por su parte, Serrano Valencia afirmó que el principal reto para este 2025 y que es una exigencia que se tiene es lograr la “democracia” el SNTE, pues “el poder está en las bases” y ya se tuvo una primera etapa en la que hicieron un brigadeo en los estados, entre ellos Puebla, lo que ha permitido informar la importancia de la vida sindical.

“Los compañeros están cansados de que se cobre la cuota y no hagan uso transparente de ello, por lo que el interés que se tiene es que el sindicato de verdad defienda y represente a los compañeros que lo integran”, remarcó.

Y es que, dijo, en Puebla el actual dirigente, José Luis González Morales, secretario de la Sección 23, estuvo en varios puestos y ha podido ir escalando, por lo que solo van cambiando de espacios y muchos no saben cómo llegó ahí, porque no se tenían las condiciones para conocer el voto que se dio.

Hizo énfasis en que todos los agremiados tienen la misma importancia, sin embargo, cuando se elige a alguien para ir a representar a la sección, ya sea en congresos u otras actividades, lo hacen “con el dedo”, lo que muestra que no se toma en cuenta a todos los agremiados.

Ascenso promoción debe ser por derecho y bilateralidad

Y es que, comentó, la parte sindical oficial, encabezada por Alfonso Cepeda Sales, cuando compitió el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018 pidió a la base que apoyara a José Antonio Meade del PRI y solo se acomoda a sus intereses y no cumple con los principios de Morena de no robar, no mentir y no traicionar.

Por otra parte, ambos mencionaron que no solo buscan la democratización del SNTE, sino también la restitución de sus derechos laborales y por ello es que han presentado algunas propuestas a las cámaras de Diputados y Senadores, así como ante la SEP en el que el ingreso y la promoción sean a través del derecho y bilateralidad es decir mediante proceso escalafonario.

Indicaron que se ha solicitado que no sean contemplados dentro del artículo Tercero constitucional, ya que se reconocen como trabajadores y para ello están pidiendo que se elimine la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), que es un órgano descentralizado y todo se concentre en la SEP con reglas claras y bilateralidad, es decir, recuperar la función del sindicato en la defensa de los derechos.

“Usicamm nos afecta”

Lo anterior porque la Usicamm, en lugar de favorecer a los docentes, los afecta.

Dijeron que se prevé que en marzo se tenga sesión para analizar este tema, por lo que no descartaron que puedan movilizarse para “presionar”, pues están viviendo una excepción, luego de la desaparición de los siete organismos autónomos.

“El Usicamm no es público ni transparente en el ejercicio que hace, por eso planteamos que la SEP es la que debe ser el eje rector y tomar el control sin que se hagan nuevos órganos; en la reforma planteamos que del artículo Tercero se separe el reglamento que nos rige como trabajadores de la educación”, remarcaron.