Comerciantes del Centro Histórico reportaron perdidas del 20 por ciento debido a la presencia de ambulantes en calles como la 5 de Mayo y otras, toda vez que estimaban un aumento del 50 por ciento ventas y fue del 30 por ciento; confían que el ayuntamiento lo resolverá.

José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del primer cuadro de la ciudad, manifestó que se tuvo un primer diálogo con los dueños de los negocios tras concluir la temporada decembrina y reyes, a fin de hacer un balance general de cómo estuvieron.

“Nosotros contemplamos que perdimos un 20 por ciento de las ventas porque fue muy ostentosa la presencia del comercio informal, así fue visualizada y lamentablemente este monto ya no lo vamos a poder recuperar porque se trata de productos de temporada”, expresó. Ayala Vázquez

Remarcó que, si bien los ambulantes se ubican del lado norponiente del Centro Histórico, la afectación es general, porque los dueños de los negocios así lo consideraron, ya que la gente ya no opta por ir a las calles aledañas al zócalo porque encuentran cosas en otros lados.

Precisó que hay negocios que esta temporada es la más alta, por lo que será entre febrero y marzo cuando se tengan datos más precisos de si habría algún cierre de comercio debido a esta situación, ya que el 90 por ciento de los comercios que se tienen en el Centro Histórico son rentados.

Mencionó que el comercio informal no solo los afecta en lo que venden al dar más barato los productos, sino por su propia presencia, porque las personas no podían pasar por la cantidad de gente y puestos, por lo que prefieren evitar la zona.

Ante esta situación, si bien reconoció que han tenido comunicación con el secretario de Gobernación Municipal (Segom), Francisco Rodríguez Álvarez, y hay diálogo con organizaciones, pero lo que se necesitan son acciones de autoridad para que haya alternativas de solución permanente.

Necesario tomar acciones por perdidas que dejaron ambulantes del Centro de Puebla

Ayala Vázquez afirmó que el diálogo es positivo, pero se tienen que tomar otras acciones para que se pueda desempeñar la labor de los propios ambulantes, sin que afecten al comercio establecido y tampoco la imagen del primer cuadro de la ciudad, sobre todo por ser patrimonio cultural de la humanidad.

“Lo que hemos escuchado por parte del ayuntamiento es que se tienen que respetar las áreas de tolerancia, pero nosotros no sabemos y no nos han dicho cuáles son, entonces no creemos, por la experiencia que tenemos, que lo hagan, porque cuando se les permite en cierta zona, aprovechan una oportunidad para instalarse”, remarcó. Ayala Vázquez

Si bien hizo énfasis en que los comercios se mantiene con ventas, no son las deseadas, además de que enfrentan de forma cíclica esta situación, por lo que aún no se puede evaluar si van a cerrar o no, pues eso se verá entre finales de febrero y principios de marzo.

Finalmente, mencionó que una de las afectaciones que también se dio es que no hubo contratación de temporada por el aumento en las ventas, pero al tener perdidas producto de los ambulantes del Centro, no se da un superávit y si hay negocios que tienen varias personas trabajando no se descarta que pueda haber recortes.