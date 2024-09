El coordinador del IMSS-Bienestar en Puebla, Gerónimo Lara Gálvez, reconoció que, en promedio, se tiene un abasto de medicinas del 75 por ciento, siendo los de enfermedades de alta especialidad, como los oncológicos y los lisosomales, los que más escasez tienen.

En entrevista, indicó que “se está haciendo un esfuerzo” porque se entreguen en tiempo y forma, pues en el estado son grandes cantidades de fármacos los que se utilizan en las unidades de salud pública, sin embargo, el suministro de los fármacos depende de la Federación.

Hizo énfasis en que, como parte de la implementación del IMSS-Bienestar, en la entidad se puso en marcha el Sistema de Abasto Institucional (SAI), lo cual está llevando tiempo, pero es algo que ya se está trabajando, ya que consiste en identificar las cantidades de medicamentos y los movimientos de éstos desde los consultorios médicos.

Y es que, afirmó que en el estado se cuentan con dos almacenes para la distribución de las claves que se necesitan, cada uno con más de 10 mil metros cuadrados, con lo que se busca tener “existencia” de fármacos para su entrega al paciente en los hospitales públicos.

“Dependemos de la Federación para el surtimiento en tiempo y forma, tanto medicamentos como de material de curación, el abasto ha de estar oscilando, más menos en el 75 por ciento, pero las cantidades que se distribuyen diariamente son miles de fármacos”, expresó.

El funcionario afirmó que cuando un familiar o un paciente no se le surte el medicamento que necesita, porque no lo hay, es una “es una situación sentida” ya que es algo que afecta en la economía de ellos porque deben adquirirlas por su cuenta.

Recalcó que hay medicinas de mayor demanda, como los antibióticos y analgésicos, que son de uso constante, pero hay otros fármacos de alta especialidad, como son los oncológicas y de otras enfermedades como las lisosomales, que sus fórmulas son de muy alto costo.

Agregó que a veces el número que se tienen asignado para la compra para un mes se termina en menos tiempo, lo que implica a hacer nuevamente una cotización, a lo que se suma que son elaboradas por laboratorios extranjeros que a veces no las tienen en existencia, lo que dificulta su llegada a los pacientes.

Abasto de medicinas en Puebla: algunos son de laboratorios extranjeros

Explicó que igual se da la situación de que no están en el catálogo, por lo que hay que hacer la gestión para obtenerlos, lo que se atiende de forma constante, al tiempo de afirmar que en total son 980 claves con las que cuentan para todo el tipo de patologías.

Lara Gálvez descartó que las compras consolidadas sean el problema, pues remarcó que hay fármacos utilizados para enfermedades que no están integrados dentro de los catálogos, al sostener que no es que no se compre, sino a veces su escasez se debe a que su producción depende de laboratorios extranjeros y eso implica que no haya avance.

“Se están cubriendo las necesidades, pero son los de alto costo los que estamos viendo; se está haciendo un esfuerzo para que se entregue en tiempo y forma, porque son cantidades abismales que se utilizan de medicamentos, por ello se está implementando un sistema electrónico para identificar cantidades desde el consultorio del médico”, abundó.

Es de resaltar que, hasta noviembre de 2023, el SAI operaba en siete de 61 hospitales, con 331 de mil 19 centros de salud y 838 claves de medicamentos autorizadas, sim embargo, un tercer almacén de medicamentos podría operar en el Hospital Psiquiátrico “Rafael Serrano”, conocido como El Batán, a petición de la misma dependencia federal.