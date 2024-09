Alrededor de 20 madres de menores de edad que padecen diabetes tipo 1 protestaron afuera del Hospital General 20 de la Margarita, debido a la escasez de insulina, por lo que piden a las autoridades del nosocomio que se atienda la problemática.

Este martes 17 de septiembre, acudió un grupo de madres de familia para exponer que desde hace algunos meses sus hijos no han recibido las dosis que les corresponden de insulita, lo cual traerá complicaciones a los menores.

Bajo las consignas: “Nuestros hijos para vivir necesitan insulina y no hay, ya son meses y no hacen nada”, ¿“Quienes son los culpables de que no haya insulina? Porque nuestros hijos lo están pagando, “Hasta cuándo solucionarán la falta de insulina, para nuestros hijos la insulina es vida”.

Ante ello, se espera que los directivos del IMSS de La Margarita den alguna postura sobre la petición que han dado a conocer las madres de familia para que sus hijos reciban dicho medicamento.

Importancia de la insulina para la diabetes

La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre, que es una fuente de energía, por lo que es un componente importante del tratamiento de la diabetes.

Es así como la insulina para pacientes con diabetes es el medicamento más eficaz para bajar los niveles de azúcar en la sangre, lo que ayuda a prevenir complicaciones como problemas de la vista, enfermedad renal y daño nervioso.