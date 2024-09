Ante las fiestas patrias del fin de semana, el IMSS recomendó a los poblanos tener una alimentación balanceada y evitar los excesos de comida con altos niveles calóricos, pues eso puede generar, a la larga, riesgo a la salud con enfermedades como obesidad y sobrepeso.

En rueda de prensa, la nutrióloga Sandra Esli Cuatlayol Delgado, de la subjefatura del Hospital General de Zona No. 35 de Cuautlancingo, señaló que ningún aliento es malo, pero todo debe ser equilibrado e incluir frutas y verduras ante los festejos que se tendrán por el 15 y 16 de septiembre.

Si bien dijo que “es entendible que la cultura y las tradiciones invitan” a consumir este tipo de alimentos que no son tan beneficiosos para la salud, se pueden comer, pero solo en una de las tres comidas del día y no siempre, es decir evitar el exceso, para no provocar los daños.

Recomendó a los poblanos introducir en sus alimentos una ración de verduras, pues estás van a generar saciedad, aportar fibra y los nutrientes que el cuerpo necesita, además contienen pocas calorías que ayudan a equilibrar, a lo que se debe sumar consumir suficiente agua para mantenerse hidratado.

La especialista comentó que se pueden hacer algunas modificaciones en la preparación de los platillos, como por ejemplo sustituir algunos insumos con los que se preparan por otros que sean más saludables, acompañados de agua natural o de frutas.

De igual forma, comentó, se puede introducir en todo lo que se prepare las verduras, como el pozole, ya que además del maíz y el cerdo se puede agregar la lechuga y el rábano, para equilibrarlo, mientras que las tostadas son mejor consumirlas de pollo, de pata o de queso y eliminar los refrescos o bebidas azucaradas.

Exceso puede derivar en enfermedades

Precisó que esto afecta principalmente a las que ya tiene alguna enfermedad como obesidad o sobrepeso, pues puede elevar el colesterol y triglicéridos, mientras que en pacientes diabéticos también se pueden descompensar las cifras de glucosa.

Hizo énfasis en que esto depende de algunas características del individuo como lo son la edad, el género, la condición de la persona, es mejor consumirlos en equilibrio, pues la mayoría de los platillos tradicionales mexicanos son hipercalóricos y si son consumidos en exceso rebasan el límite de calorías, provocando aumento de peso en la persona.

Por ello, llamó a tener un consumo equilibrado, ya que, en pacientes con este tipo de enfermedades, es “innegable” que no se presente algún tipo de descontrol en sus cifras, al consumir estos platillos en exceso, recomendable es evitar este tipo de alimentos.