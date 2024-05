La candidata a diputada local con Morena, Xel Arianna Hernández García, reconoció que en el Congreso de Puebla no hubo consenso entre los integrantes de esta bancada para legislar sobre la despenalización del aborto, por lo que es un pendiente que se tienen en el estado.

En rueda de prensa, al ser cuestionada sobre si los abanderados de la cuarta transformación abordarán dicho tema en la siguiente Legislatura, ya que, en las dos últimas, con mayoría de Morena, no se concretó, sostuvo que no se trata de solo decidir si sí se aprueba o no.

Incluso, aseveró que saben de las consideraciones jurídicas que ya se tienen por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se realice la modificación a la ley, pero no se ha concretado.

Congreso de Puebla realizó simulación de votos para despenalizar aborto

La abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” reveló que se hicieron simuladores de la votación de manera anónima e interna en el Congreso sobre la posible aprobación de este tema, pero sin que se logre la mayoría de los votos para la despenalización.

Sin embargo, es necesario mencionar que la reforma tiene que ser al Código Penal de Puebla, para lo que solo se requiere el 50 por ciento más uno de los diputados. Es decir 21 en caso de que estén los 41 que conforman el pleno, números que sí tienen Morena y aliados, pero que siempre se argumentó que no.

Se trata de una labor importante en dos sentidos, una del consenso y cabildeo, está labor que tenemos que hacer no solo con nuestra fracción si no también con las otras y, en un segundo plano, este ejercicio que debemos hacer con ciudadanos de lograr amplia mayoría para poder concretar las reformas. Señaló Hernández García.

La candidata a diputación local dijo que igual se podría tomar realizar una estrategia para hacer una consulta popular. No con el fin de poner en tela de juicio los derechos de las mujeres, sino para promover que el Congreso por fin puede tomar acciones sobre esta materia.

Es importante mencionar que el trabajo se ha realizado al interior del Poder Legislativo, pero yo espero que podamos estar dando buenas noticias antes de que termine esta legislatura, de manera personal sé el amplió compromiso que tiene la actual bancada para logar la bancada, podría darse un cambio significativo. Expresó Hernández García.

Es un tema de agenda de la 4T: Rivera

Por su parte, la candidata a diputada federal, Claudia Rivera Vivanco, lamentó que se haya omitido legislar en favor de las mujeres con la despenalización del aborto en Puebla, pero es un tema que se tiene en agenda de la cuarta transformación en materia legislativa.

Recordó que la resolución de la SCJN aplica para todo el país, por lo que quienes llegan como parte del movimiento “no pueden titubear” y tiene que asumir la responsabilidad de garantizar una vida digna.

Es un derecho, lamento mucho que haya tardado y que en el estado se haya titubeado en este caminar, pero es una propuesta que está muy clara en la estrategia nacional, también en la estatal de dar esta cobertura y atender los pendientes que van un poco lentos, pero que se dará esta garantía a las mujeres. Concluyó Rivera Vivanco.

Por otra parte, durante la rueda de prensa las candidatas a diputadas locales y federales con Morena firmaron una serie de compromisos que llevarán al Congreso local y la Cámara Diputados para legislar en pro de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, pues son varios los pendientes que se tienen.