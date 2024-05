El candidato a la alcaldía de Puebla con Morena, José “Pepe” Chedraui Budib, presentó una denuncia ante el IEE por el ataque a su casa de campaña está madrugada, al señalar que en la oposición “están desesperados”; sostuvo que él no hace montajes y descartó pedir seguridad.

En entrevista, afuera de las instalaciones del Instituto Electoral del Estado (IEE), ubicado en San Felipe Hueyotlipan, sostuvo que “tiene una sana ventaja” y por eso es que sus adversarios políticos están haciendo de todo para inhibir la participación de la gente el próximo domingo.

El abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” manifestó que el seguirá haciendo campaña estos dos días que faltan y descartó tomar mayores medidas para sus eventos, pues no hay necesidad de eso, pero sí pidió que se resguarden a sus brigadistas.

“Venimos a presentar la denuncia que ya pusimos primero en la Fiscalía, nos acompañan los representantes de los partidos aliados, sigue la guerra sucia, estas malas formas de hacer las cosas, ya teníamos que haber puesto un paro a esto que están haciendo porque no se vale”, remarcó.

Indicó que la gente tiene que salir a votar libre y cívicamente el domingo por el partido o proyecto que más le convenza, pero no debe ser con intimidaciones ni generando daños, pues si bien en el inmueble no hubo alguien que haya salido lastimado, no “están de acuerdo con lo que hace la oposición”.

#Ángulo7Informa ll Nosotros no hacemos montajes como ellos (PAN), damos pruebas, señaló el candidato a la alcaldía de #Puebla con #Morena, @pepechedrauimx, tras acudir al @Puebla_IEE a presentar la denuncia por el ataque a su casa de campaña esta madrugada.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/Kbh7uQOfsY — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) May 27, 2024

Agregó que eran brigadistas los que estaban y que no se vale que se haga uso de eso en la guerra sucia, al refutar la declaración del PAN de que pudo ser un distractor ante la caída en las preferencias electorales de su persona, pues sostuvo que quien va abajo es su contrincante Mario Riestra Piña.

Nosotros no hacemos montajes, afirma

“Nosotros no hacemos montajes, presentamos pruebas sustentadas, videos que de ven perfectamente bien como se saltan la verdad, que tiran los explosivos, no inventamos, estamos enfocados en trabajar de la mano de los ciudadanos para poder demostrar los proyectos de Pepe Chedraui como lo dije desde el primer día”, remarcó.

En ese tenor, Chedraui Budib llamó al alcalde Adán Domínguez Sánchez a que “saque las manos de la elección” y que se ponga a cuidar a los ciudadanos, así como a garantizar la seguridad, no estar en actos proselitistas, ni entregando despensa a las personas.

Sostuvo que “están totalmente perdidos” y por eso es que hacen este tipo de acciones, por lo que la denuncia es en contra de quien resulte responsable, por ello es que se presentaron las pruebas, sobre todo porque acudieron policías municipales y se aportaron todos los elementos que se recabaron.

Finalmente, reiteró que no va a reforzar la seguridad personal, pero si se le pidió a la consejera presidenta del IEE, Blanca Yassahara Cruz García, que se refuercen los lugares en donde sus brigadistas trabajan.