El candidato a la alcaldía de Puebla, José “Pepe” Chedraui Budib, denunció que lanzaron bombas molotov a su casa de campaña y responsabilizó a su adversario Mario Riestra Piña, hecho que condenó Morena y pidió investigarlo; el PAN se deslindó y señaló que no sea un distractor.

Por una parte, el abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” dijo que los hechos ocurrieron por la madrugada cuando un grupo no identificado llegó a dicho inmueble, ubicado en las Ánimas y lanzó los artefactos generando daños materiales.

Dijo que al parecer la intensión era hacerle daño a alguien, pero no había nadie en las oficinas, por lo que únicamente fueron afectaciones al lugar, motivo por lo que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que lo investigue.

El morenista manifestó que son “patadas de ahogado” de la oposición, en referencia a su adversario panista, Mario Riestra Piña, ante el segundo lugar que ocupa en las encuestas rumbo a las elecciones del próximo domingo, con la intención de violentar las elecciones.

“Fuimos víctimas, nos lanzaron unas bombas molotov en las oficinas, no tenía absolutamente nada, traen mal la brújula, pero mal porque lo que quieren hacer es violentar esta elección. Yo responsabilizo a Mario Riestra y exijo a la policía municipal estar atento a lo que está pasando para que la gente pueda salir en paz”, expresó.

Asimismo, informó que tras estos hechos se reunirá con su equipo de trabajo para asumir medidas de seguridad, previo a la jornada electoral del domingo 2 de junio.

En tanto, en rueda de prensa, la dirigente estatal de Morena, Olga Lucia Romero Garci-Crespo, comentó que se han mantenido en contacto con Chedraui Budib luego de estos señalamientos que hizo, pues es un hecho preocupante, que ya fue denunciado ante las autoridades.

Ante esto, hizo un llamado a que se haga una indagatoria rápida, sobre todo porque están en un proceso electoral y estarán pendientes a lo que la investigación arroje, así como si se tienen indicios de los responsables.

“Le mandamos un gran abrazo, estamos aquí para cuidar la seguridad de todos nuestros candidatos y hacemos un llamado a la paz, queremos una contienda electoral sin violencia, que sea con mucha democracia, recordando que el voto es libre y secreto y que sea con mucho respeto a los ciudadanos”, remarcó.

PAN llama a garantizar la paz en elección

Al respecto, a través de un comunicado, la dirigencia del PAN sostuvo que el albiazul no le resta importancia a cualquier acto de violencia sufrido por cualquier partido político o candidato, ya que ha sido el primero que ha exigido que se garanticen las condiciones de paz y tranquilidad durante este proceso electoral.

Agregó que “resulta preocupante” que el presunto atentado no fuera dado a conocer de manera inmediata y que no se haya presentado una denuncia pronto, he hizo énfasis en que Morena ha admitido públicamente tener en su campaña a exconvictos que han reconocido prácticas electorales ilegales.

Añadió que esperan que esta situación no sea utilizada como un distractor o un acto desesperado ante la caída del candidato morenista en las encuestas, ya que a lo largo de la campaña se ha visto que “es una elección de estado” y el silencio por parte de las autoridades ante el desbordamiento de la inseguridad.